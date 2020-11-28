الفوز السادس على التوالي.. هدف عكسي متأخر ينصر أتليتكو في أرض فالنسيا

فاز أتليتكو مدريد بصعوبة على مضيفه فالنسيا بهدف دون رد في ملعب مستايا، بالجولة 11 من الدوري الإسباني.

وسجّل توني لاتو ظهير فالنسيا هدف المباراة الوحيد بالخطأ في شباك فريقه بالدقائق الأخيرة.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد المتصدر.

ويمتلك أتليتكو مدريد مباراتين مؤجلتين سيتصدر حال فوزه بهما.

في المقابل، تجمّد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز العاشر.

ليحقق أتليتكو مدريد فوزه السادس على التوالي، ويواصل سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

أتليتكو لم يخسر في الدوري إجمالا منذ مطلع فبراير الماضي أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، ليكون قد أكمل 24 مباراة دون هزيمة.

كما أكمل أتليتكو 12 مباراة متتالية دون هزيمة أمام فالنسيا، إذ فاز الخفافيش على الروخيبلانكوس للمرة الأخيرة في أكتوبر 2014.

ودخل أتليتكو المباراة بكثير من الغيابات في ظل ابتعاد لويس سواريز ودييجو كوستا ولوكاس توريرا، ليضطر دييجو سيميوني إلى التعويل على آنخل مارتين كوريا وتوماس ليمار في خط الهجوم، مع قرار إراحة جواو فيليكس.

ليمار الذي لم يكن قد سجل أو صنع في 43 مباراة متتالية مع أتليتكو، سدد في الدقيقة 13، لكن جاومي دومينيك أبعد الكرة ببراعة.

في المقابل، احتفل يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو بمباراته رقم 200 في الليجا بتصدٍ مميز أمام أوروش راتشيتش.

في الدقيقة 38 ظهر ليمار مجددا بتسديدة رائعة تصدى لها أيضا جاومي وأبعدها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أطلق ماركوس يورينتي تسديدة مرت بجوار قائم فالنسيا بقليل.

مع بداية الشوط الثاني أجرى سيميوني تغييرا هجوميا بإقحام فيليكس بدلا من رينان لودي، ثم دفع بـ يانيك كاراسكو لاحقا بدلا من ساؤول نييجيز، كما ظهر جيوفري كوندوجبيا لأول مرة أمام فريقه السابق بتعويضه ليمار –رجل المباراة- في الدقيقة 65.

لينجح أتليتكو أخيرا في هز الشباك بالدقيقة 79 بعد عرضية كاراسكو التي أودعها لاتو في مرماه بطريق الخطأ، هدفٌ كان كافيا لانتصار العاصميين.

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