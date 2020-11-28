مؤتمر كومان: أتذكر مراقبتي مارادونا طويلا في الإحماء.. وخفضنا رواتبنا حبا في برشلونة

أبدى رونالد كومان سعادته بإكماله 100 يوم مديرا فنيا لـ برشلونة رغم ثقل الحمل الموضوع على كاهله.

برشلونة يستقبل أوساسونا غدا الأحد في الجولة 11 من الدوري الإسباني لمحاولة تقليص الفارق مع ركب المقدمة.

وصرّح كومان في المؤتمر الصحفي السابق للقاء: "نخوض غدا مباراة على ملعبنا ونحتاج إلى النقاط الثلاث. أوساسونا قدّم مباراة كبيرة هنا الموسم الماضي وأنا متأكد أنهم سيدافعون أمامنا جيدا".

وحامت الشكوك حول إمكانية لحاق سيرجينيو ديست بالمباراة، ليعلق كومان على حالة ظهيره الأيمن الأمريكي: "سنتخذ هذا القرار غدا، لقد عانى من بعض الانزعاجات وهو أفضل حالا اليوم".

لو لم يشارك من سيشغل مركزه في ظل إصابة سيرجي روبيرتو؟ كومان فضّل تأجيل الحديث عن ذلك: "سيأتي وقت هذا النقاش، لا يجب أن نتحدث فيه الآن".

وشدد: "ديست لا يعاني من إصابة خطيرة، لقد تدرّب اليوم. عاد مجهدا من كييف وعانى من بعض الانزعاجات ولم نرد المخاطرة به لأننا لدينا بالفعل العديد من الإصابات. لو كان بخير سيلعب، لو لم يكن بخير، فلن يلعب".

ووافق كومان وأفراد طاقمه الفني واللاعبون على تخفيض رواتبهم رسميا يوم أمس، وعلق المدرب الهولندي على ذلك: "كان علينا أن نقدّر الموقف، وأن نساعد النادي بدافع الحب الذي نكنه له. أخبرت توسكيتس بالفعل أنه لو كان بمقدوري المساعدة فسأفعل ذلك، واللاعبون فعلوا ذلك أيضا. علينا التفكير فيما هو أفضل لنادينا".

كما شدد على أهمية المداورة: "في كييف أعطينا صورة عظيمة وقدّمنا مباراة بنسق رائع. بالطبع يؤثر فيروس كورونا على زيادة معدل الإصابات ولذا نحتاج إلى مزيد من اللاعبين، لكننا مقيدين في بعض المراكز. عانينا من سوء حظ بإصابة أنسو فاتي وجيرارد بيكيه. إصابة سيرجي روبيرتو ستستغرق وقتا أقل، لكنه لاعب مهم أيضا".

وتابع: "ميسي خضع لراحة جيدة حاله حال فرينكي دي يونج، كانا قد خاضا كل المباريات".

وأبدى احترامه للراحل دييجو مارادونا: "بالطبع الأرجنتينيون متأثرون أكثر برحيل مارادونا، ونحن أفضل طريقة يمكن أن نكرمه بها هي تقديم مستوى مميز على أرض الملعب".

وواصل: "لعبت مرة واحدة أمام مارادونا، كان في إشبيلية وقام بكثير من الأمور أثناء الإحماء، وأنا نظرت إليه وقتا أطول من الذي استغرقته في إحمائي".

وأكمل كومان 100 يوم كمدرب من برشلونة، فكيف يقيّم نفسه؟ كومان أجاب: "سأترككم أنتم لتقيّموني. بصراحة حظيت بـ 100 يوم أكثر هدوءًا في أندية أخرى، لكني سعيد للغاية. لو كانت هناك لحظة لنصدر رد فعل، فهي اليوم، علينا تقليل الفارق مع المنافسين".

وأوضح كومان سبب أداء فريقه الجيد في دوري أبطال أوروبا بخلاف الدوري الإسباني: "عانينا في مواجهة الفرق الدفاعية. بينما في دوري أبطال أوروبا تهاجم الفرق أكثر، كما أننا حصلنا على ثقة بعد الفوز في أرض يوفنتوس".

كما أشاد بـ كارليس ألينيا الذي شارك أمام دينامو كييف: "ألينيا لاعب شاب تضرر من تغيير طريقة اللعب، لكنه تحسّن كثيرا في مركز الارتكاز".

واعترف أنه لا يمتلك خيارات سوى أوسكار مينجيزا في عمق الدفاع: "مينجيزا لديه فرصة كبيرة للعب لأننا لا نمتلك الكثير من الخيارات في خط الدفاع، سنقرر غدا".

وأتم: "نولي اهتماما خاصا بالكرات الثابتة، خصوصا مع افتقادنا لكثير من اللاعبين طوال القامة، نواجه مواقف معقدة في الكرات الثابتة".

ويحتل برشلونة المركز 13 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات خاضها.

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