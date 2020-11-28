قائمة برشلونة – عودة بوسكيتس.. وأزمة دفاعية أمام أوساسونا

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 17:52

كتب : FilGoal

سيرخيو بوسكيتس - برشلونة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا غدا الأحد.

ويستقبل برشلونة نظيره أوساسونا في ملعب كامب نو بالجولة 11 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة سيرخيو بوسكيتس بعد تعافيه من الإصابة، كما يظهر ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج بعد خضوعهما للراحة في مواجهة دينامو كييف منتصف الأسبوع.

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ويواصل كومان استدعاء الشاب أوسكار مينجيزا في عمق الدفاع في ظل إصابة جيرارد بيكيه، ورونالد أراوخو، وصامويل أومتيتي.

كما يغيب سيرجي روبيرتو الظهير الأيمن للإصابة، ويتواجد سيرجينيو ديست رغم الشكوك التي حامت حول جاهزيته.

ويحتل برشلونة المركز 13 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات خاضها.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: كليمنت لونجليه – أوسكار مينجيزا - سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – كارليس ألينيا – ميراليم بيانيتش – فرينكي دي يونج – ماتيوس فيرنانديس - فيليبي كوتينيو – بيدري – ريكي بويج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – فرانسيسكو ترينكاو – مارتن برايثوايت

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