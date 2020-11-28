مباشر في إنجلترا - برايتون (0)-(0) ليفربول.. بداية الشوط الثاني

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برايتون وليفربول في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويشارك محمد صلاح في المباراة بشكل أساسي بعدما غاب عن مباراة ليستر سيتي الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

--

ق 46: خروج ويليامز ونزول جوردان هندرسون في تشكيل ليفربول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: صلاح يسجل الهدف الأول.. فيرمينو يمرر وصلاح يستلم في عمق الدفاع وينفرد ويسدد في شباك برايتون، لكن تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 26: نزول لياندرو تروسارد بدلا من موباي.

ق 23: نيل موباي يسقط بمفرده ويطالب بالتغيير ويخرج من أرضية الملعب نحو غرفة الملابس.

ق 20: نيل موباي أهدر ركلة جزاء برايتون بعدما سددها أرضية قوية على يسار أليسون لكن خارج الشباك.

ق 19: ركلة جزاء لـ برايتون بعدما أسقط ويليامز كونولي داخل منطقة الجزاء.

ق 10: كونولي ينفرد بمرمى أليسون ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيسر للحارس البرازيلي.

ق 3: صلاح يسدد كرة قوية على يسار الحارس تمر بجوار القائم بعد تلقيه بينية رائعة من مينامينو.

انطلاق المباراة وقبلها وقف اللاعبون دقيقة حدادا على روح الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.