مورينيو قبل مواجهة تلميذه لامبارد: الضغط الواقع عليه أقل مما تعرضت له في تشيلسي

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 12:34

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

يرى جوزيه مورينيو مدرب توتنام أن الضغط الواقع على نظيره في تشيلسي، فرانك لامبارد، أقل مما تعرض له الأول حين كان قائدا لفريق بلوز.

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية:"الضغط كان كبيرا حين كنت في هذه الأندية، والأمر ليس كذلك الآن. ضعوا بعض الضغط عليهم واتركونا في سلام نقوم بعملنا".

وواصل المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد "حين تكون مرشحا للفوز، تعرف لماذا أنت مرشح. وعليك تقبل ذلك والتعامل مع هذا النوع من الضغط والمسؤولية. كنت في أندية رائدة في سوق الانتقالات بسبب قوة استثماراتها. كان علي التعامل مع هذا الضغط".

أخبار متعلقة
لا جازيتا ديللو سبورت: 5 أندية إيطالية تصارع حتى لا تتعرض لخصم النقاط مصدر من صنداونز لـ في الجول: سيرينو قد يُعاقب بسبب تصريحاته عن الأهلي أليكساندر-أرنولد: نعاني من ضغط المباريات وهذا سبب الإصابات.. لابد من التغيير "يعادل إنجاز الجوهري" و"تسديدة أفشة المذهلة".. صحف جنوب إفريقيا تستعرض تتويج موسيماني بدوري الأبطال

وأتم "دخول سوق الانتقالات يختلف حين تكون في توتنام. كنت في تشيلسي من قبل وأعرف الفارق، لكني استمتعت جدا بدخول سوق الانتقالات مع توتنام، أن تفعل ذلك بحكمة وأن تجد التوازن اللازم للفريق بميزانية قليلة، وألا ترتكب خطأ وتختار الأنسب".

ويستضيف تشيلسي فريق توتنام يوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة يواجه فيها لامبارد مدربه السابق مورينيو الذي قاد تشيلسي للتتويج بالدوري 3 مرات.

اقرأ أيضا

كاف يختار أفضل لاعب في نهائي القرن

ياسر إبراهيم يلوم حسام البدري بعد التتويج بدوري الأبطال

مورينيو لامبارد
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس المقاولون – أرتا سولار 7.. نادي سكك حديد جيبوتي المتسلح بأموال البترول ولاعب برشلونة السابق 11 دقيقة | إفريقيا
مباشر في إنجلترا - برايتون (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موعد بداية ونهاية الدوري.. وماذا لو توقف بسبب كورونا أو تعطل VAR في لقاء 48 دقيقة | مصر
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي ضد برايتون.. وماني بديل 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يكسر أسطورة الزمالك في استاد القاهرة 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الشيخ: موسيماني أخبرني برغبته في بقائي.. والقرار ليس بيدي ساعة | الدوري المصري
مورينيو قبل مواجهة تلميذه لامبارد: الضغط الواقع عليه أقل مما تعرضت له في تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
الشناوي: اللاعبون آمنوا بموسيماني.. قال لنا ما كنا نريد سماعه عن قيم الأهلي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك