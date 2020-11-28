مورينيو قبل مواجهة تلميذه لامبارد: الضغط الواقع عليه أقل مما تعرضت له في تشيلسي

يرى جوزيه مورينيو مدرب توتنام أن الضغط الواقع على نظيره في تشيلسي، فرانك لامبارد، أقل مما تعرض له الأول حين كان قائدا لفريق بلوز.

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية:"الضغط كان كبيرا حين كنت في هذه الأندية، والأمر ليس كذلك الآن. ضعوا بعض الضغط عليهم واتركونا في سلام نقوم بعملنا".

وواصل المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد "حين تكون مرشحا للفوز، تعرف لماذا أنت مرشح. وعليك تقبل ذلك والتعامل مع هذا النوع من الضغط والمسؤولية. كنت في أندية رائدة في سوق الانتقالات بسبب قوة استثماراتها. كان علي التعامل مع هذا الضغط".

وأتم "دخول سوق الانتقالات يختلف حين تكون في توتنام. كنت في تشيلسي من قبل وأعرف الفارق، لكني استمتعت جدا بدخول سوق الانتقالات مع توتنام، أن تفعل ذلك بحكمة وأن تجد التوازن اللازم للفريق بميزانية قليلة، وألا ترتكب خطأ وتختار الأنسب".

ويستضيف تشيلسي فريق توتنام يوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة يواجه فيها لامبارد مدربه السابق مورينيو الذي قاد تشيلسي للتتويج بالدوري 3 مرات.

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