ياسر إبراهيم: تم ذبحي بعد هدف مصطفى محمد.. وسمعت كلمات من البدري لم تكن جيدة بحقي

قال ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي إنه تم ذبحه بعد هدف مصطفى محمد مهاجم الزمالك في الدربي الأخير في الدوري، مشيرا إلى أنه لم يقدم شيئا اليوم مع هجوم القلعة البيضاء، كما انتقد حديثا علم به من طرف حسام البدري مدرب منتخب مصر.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

وصرح ياسر إبراهيم عبر برنامج "الماتش" قائلا: "أشكر كل اللاعبين والجهاز الإداري والطبي، كنا على قدر المسؤولية، تعبنا في البطولة".

وواصل "الزمالك قدم أداء جيدا والمباراة كانت جيدة، وقدرنا الله على الفوز".

وأكمل "من الوارد أن يحدث تهاون أو تراخي بعد الهدف، يمكنك القول إنه هدوء، لكن بعد ذلك قمنا بتحميس بعضنا البعض، بعد ضياع فرصة الشحات قلنا إننا يجب أن نحاول أكثر".

وتابع "ركضت أنا وأيمن للاحتفال بفرصة الشحات، لكننا صدمنا، إنه لاعب كبير، وهو من أسباب التتويج، لم يحالفه التوفيق لكن حمدا لله كان مع أفشة".

وأردف لم أكن أعلم ماذا أفعل بعد هدف أفشة، إن سألت أي لاعب لن تعلم ماذا كان يفعل، فرحة كبيرة والظروف كانت صعبة، من بداية صعود الزمالك للنهائي، كان الكل يفكر في المباراة".

واسترسل "ليلة المباراة كانت صعبة جدا، دخلنا إلى غرفنا في العاشرة مساء، لم نتمكن من النوم أبدا".

وأكمل "نمت في الثانية صباحا بعد عدة محاولات للنوم من العاشرة مساء".

واستطرد "أبارك للجماهير وإن شاء الله نتمكن من تقديم شيء مماثل في كأس العالم للأندية".

الأهلي فاز بنتيجة 2-1 على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، ليحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2013.

وتطرق ياسر للحديث عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك قائلا: "مصطفى مهاجم جيد، لكن بعد هدفه في الدربي السابق تم ذبحي، تلك الكرة لو تكررت 100 مرة لن تأتي هدفا، شاركت اليوم في كامل تركيزي، لم يقدم اليوم أي شيء، اليوم لم يحقق أي منهم أي شيء، أنا وعلي وأيمن وهاني كنا على قدر المسؤولية".

وأضاف "الزمالك كان يهاجم بـ4 لاعبين وكان يضغط لكننا كنا ملتزمين من أول لآخر دقيقة، الهدف جاء من هفوة، لكن الله لم يضيع تعبنا".

وتطرق ياسر إبراهيم للحديث عن حسام البدري مدرب منتخب مصر قائلا: "أحترم رأي حسام البدري، لكنني سمعت كلمات من جهاز منتخب مصر لا يجب أن أقوله، لا يمكن أن تتحدث بشكل غير جيد عن لاعب".

واسترسل "لم يكن حديثه عبر التلفاز، لكن وصلتني كلمات منه، سأحترم وجهة نظره سواء في انضمامي للمنتخب من عدمه".

وأكمل "من الممكن أن استبعادي مقصود؟ ممكن".

وأتم "أتمنى لهم التوفيق وأن يتمكنوا من تحقيق شيء ما مع منتخب مصر".

ياسر إبراهيم صاحب الـ27 عاما لم يتواجد مع المنتخب المصري الأول حتى الآن، لكنه كان أحد لاعبي منتخب مصر الأولمبي في 2015، كما أنه شارك في كأس الأمم الإفريقية 2015 للمنتخب تحت 23 عاما.