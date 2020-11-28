أليكساندر-أرنولد: نعاني من ضغط المباريات وهذا سبب الإصابات.. لابد من التغيير

انتقد ترينت أليكساندر-أرنولد لاعب ليفربول خوض مباراة تلو أخرى خلال أيام قليلة مما يؤثر على الأداء البدني للاعبين، مشيرا إلى أن ذلك سبب ظهور إصابات عديدة.

وقال الإنجليزي في حواره مع Standard Sport:"في وقت الحجر الصحي الذي استمر 3 أشهر، عدنا ولم نكن في أتم جاهزية واضطررنا لخوض ما تبقى من الموسم. لم نحصل على راحة كافية، أسبوعان فقط ثم استعددنا للموسم الجديد خلال 10 أيام ثم عدنا لأقوى دوري في العالم، هذا صعب".

وواصل "توقيت المباريات، خاصة بعد العودة من التوقف الدولي، غير مبرر. أي شخص لديه رؤية سيدرك أن ذلك لا يمكن حدوثه. الأندية التي تلعب في وسط الأسبوع كل أسبوع تقريبا، أعتقد توتنام تعرض لذلك، لعب يوم الخميس ثم مباراة ظهر الأحد".

وأضاف الظهير الأيمن لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "لا يوجد وقت كاف لاستعادة الجاهزية البدنية، جسمك لا يمكنه التعافي بهذه السرعة. عضلاتك لا تكون جاهزة بنسبة 100% ولهذا تتعرض للإصابة. لابد من التغيير".

وتعاني الأندية المشاركة في بطولة قارية من ضغط المباريات إذ تضطر لخوض مواجهتين كل أسبوع بسبب انطلاق الموسم الحالي متأخرا.

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون يوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وكان قبل 3 أيام يواجه أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب الفريق مجددا يوم الثلاثاء في دوري الأبطال ضد أياكس.

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