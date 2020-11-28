"يعادل إنجاز الجوهري" و"تسديدة أفشة المذهلة".. صحف جنوب إفريقيا تستعرض تتويج موسيماني بدوري الأبطال

احتفت صحف جنوب إفريقيا بإنجاز بيتسو موسيماني مع الأهلي بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

الأهلي تُوج بسيناريو مثير في الدقائق الأخيرة عن طريق صاروخية محمد مجدي "أفشة". (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يستعرض معكم ما جاء في أبرز صحف جنوب إفريقيا.

"موسيماني يقود الأهلي للقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا"

قناة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية، أشارت إلى احتفالات اللاعبين وسط مدرجات خالية لاستاد القاهرة التي تستقبل 100 ألف مشجع بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

كما أضاف التقرير "اللقب هو الثاني لـ بيتسو موسمياني بعد تحقيقه مع صنداونز في 2016، عندما فاز أيضا على الزمالك حينها".

"موسمياني يكتب التاريخ ويحصد ثاني ألقاب دوري أبطال إفريقيا"

موقع "سبورت 24" الجنوب إفريقي أوضحت أن "موسيماني أصبح ثالث مدرب يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا مع فريقين مختلفين بعد الأرجنتيني أوسكار فالون والمصري الراحل محمود الجوهري".

وأشاد التقرير بهدف محمود عبد الرازق "شيكابالا" إذ قالت إن "الهدف فردي لا يُنسى".

"بيتسو ينتزع لقب دوري الأبطال الثاني"

موقع "soccerladuma" استعرض أحداث المباراة والتي انتهت بـ "تسديدة أفشة المذهلة".

"تتويج بيتسو والأهلي أبطالا لإفريقيا"

تقرير صحيفة "kickoff" تحدث عن فوز الأهلي بلقب دوري الأبطال التاسع، والثاني لموسيماني في آخر 4 سنوات باللقب القاري.

وأوضح التقرير بالصور في نهايته أبرز المدربين التي يأمل موسيماني أن يسير على دربها في الأهلي ومنهم البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري ومحمد يوسف وفتحي مبروك وخوان كارلوس جاريدو ومارتن يول و ريني فايلر.