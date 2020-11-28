عبد الحفيظ: عانينا منذ السوبر ضد الزمالك.. ولأن الكرة عادلة منحتنا فرصة الانتقام

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 10:48

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - علي معلول - الأهلي - أبطال إفريقيا - الشناوي

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن فرحته بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى قلقه قبل المواجهة التاريخية ضد غريمه التقليدي الزمالك.

وقال لاعب الأهلي السابق عبر قناة ناديه:"(بيتسو) موسيماني سهل مهمتي منذ قدومه، يعرف اللاعبين وإمكاناتهم، طريقة تعامله معهم تمنحه رصيدا لديهم. من عدل كرة القدم منحها فرصة الانتقام وتصحيح الأمور، واجهنا ماميلودي صنداونز ثم الوداد ثم الزمالك الذي واجهناه منذ أشهر في السوبر ومكناش عارفين نعيش".

وواصل "أراهن دائما على الاستقرار الداخلي في الفريق لمواجهة أي صعوبات وضغوط".

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وأضاف "كنت قلقا قبل المباراة لأن بالنسبة للجمهور هذه مباراة تاريخية لا تحدث كثيرا، وضد المنافس التقليدي".

وأتم "الزمالك قدم مباراة رائعة لكن بالأرقام نحن الأجدر واستحققنا اللقب".

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بعدما فاز بالبطولة للمرة التاسعة.

وحسم الأهلي المواجهة التاريخية بنتيجة 2-1 في استاد القاهرة وسيشارك في كأس السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

وسيطير الأهلي في فبراير المقبل إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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