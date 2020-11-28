ومن غيره؟ كاف يختار أفشة أفضل لاعب في نهائي القرن

وقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "اكاف" على محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ليكون أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تغلب على الزمالك في نهائي القرن بهدفين مقابل هدف، وأفشة هو من سجل هدف الفوز للقلعة الحمراء في الدقيقة 86 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وقال أفشة: "كرة الهدف؟ تعليمات من المدرب".

وأوضح في تصريحاته عبر بي إن سبورتس "فعلت نفس الأمر أمام الوداد، وكذلك في لقاء المنتخب، وهو الضغط على اللاعب الذي يقف ولا يراني أضغط عليه من الخلف، وبعد خطف الكرة أسدد مباشرة".

وتابع "مبروك لـ الأهلي وحظ أوفر لـ الزمالك. تلك هي كرة القدم ولابد من خاسر من اللقاء. الزمالك فريق كبير وقدم مباراة كبيرة ولكن الحمد الله على الانتصار".

وأصبح ذلك اللقب هو التاسع في تاريخه ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية في قطر في فبراير 2021.

كما ضمن الأهلي مشاركته في السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر المقبل في القاهرة أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.