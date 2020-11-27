برشلونة يعلن التوصل لاتفاق بتخفيض عقود لاعبيه

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 20:33

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن نادي برشلونة في بيانٍ رسمي، عن توصله لاتفاق مع لاعبيه ينص على تخفيض القيمة المادية لعقودهم.

وأصدر ممثلو النادي وممثلو اللاعبين بيانا مشتركا بشأن المفاوضات التي جرت لتخفيض قيمة الرواتب.

وذكر برشلونة أن الأطراف المعنية توصلت لاتفاق مبدئي اليوم يسمح بتخفيض رواتب الموسم الحالي بقيمة 122 مليون يورو، بالإضافة إلى تأجيل 3 سنوات لـ 50 مليون أخرى متعلقة بالمتغيرات والحوافز.

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وأفاد النادي أن هذا الاتفاق ينتظر التصديق عليه خلال الأيام المقبلة من قبل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

كما ذكر البيان أن التصديق على الاتفاق سيكون خطوة ذات أهمية كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي لـ برشلونة.

وبحثت إدارة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق عن تخفيض عقود فريق كرة القدم، أمر واصلته الإدارة المؤقتة الحالية ونجحت فيه اليوم الجمعة.

وكان الرباعي: جيرارد بيكيه، مارك أندري تير شتيجن، كليمنت لونجليه، فرينكي دي يونج، قد وافق على تخفيض قيمة عقوده في وقتٍ سابق، ليجدد النادي عقودهم.

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