مؤتمر جوارديولا: أجويرو يعيش وقتا صعبا بعد وفاة مارادونا

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 18:41

كتب : FilGoal

مؤتمر جوارديولا

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن لاعبه سيرخيو أجويرو يعيش وقتا صعبا بعد وفاة دييجو مارادونا.

أجويرو كان متزوجا من جيانينا ابنة مارادونا بين 2008 و2012، وابنه بينخامين هو الحفيد الأول لـ مارادونا.

وصرّح جوارديولا خلال مؤتمر صحفي: "من الصعب علي أن أتحدث عن مشاعر أجويرو، مباراة أولمبياكوس كانت صعبة عليه، خصوصا فيما يخص نجله. الوضع صعب وهذا طبيعي، فقد كان يعرف مارادونا جيدا، إنه جد ابنه. إنه وضع حزين للعائلة".

أخبار متعلقة
لامبارد: مورينيو مازال مدربا كبيرا.. ما يحدث في كرة القدم حاليا قاسي للغاية رحيل دييجو - الجزار جويكوتشيا يتلقى هجوما شرسا بعد نعيه مارادونا مالديني: فكرة ضم توفان جيدة جدا من الجانب الاقتصادي ويلشير: النني سيكون أحد أسباب نجاح أرسنال في الموسم الجاري

وتطرق لمسألة تجديد عقد أجويرو الذي ينتهي الصيف المقبل: "سيطلعنا على قراره، لم يصل إلى أفضل حالاته بعد، إصابته كانت طويلة وينقصه بعض الحدة. لا نشكك في قدرته على تسجيل الأهداف لكنه يحتاج إلى الوقت والحصص التدريبية ودقائق اللعب. لديه 7 أشهر في عقده، وهو يستحق الأفضل مثلما هو الحال مع النادي ومع الجميع. كنت محظوظا كمدرب للإشراف على لاعبين مذهلين وهو أحدهم دون شك، لم أر نجما كبيرا مثله أبدا".

وسُئل جوارديولا عن العودة الجزئية للجمهور في الملاعب، أمر لن يشمل فريقي مدينة مانشستر، فأوضح: "ليس لدي رأي في هذا الشأن، أثق في الحكومة وفي العلماء، ولو اتخذوا قرارا مماثلا فهذا لأنهم يعتقدون أن هذا ما يجب علينا فعله حاليا، ليس لدي ما أضيفه".

ولا جوارديولا أن فريقه يعاني من مشاكل في التهديف: "المهم أننا خلقنا العديد من الفرص في المباراة الماضية، أكثر من المنافس. يمكن أن نربح أو نخسر لكنك تكون أكثر قربا للفوز إذ خلقت فرصا أكثر. أن تسدد 20 مرة في مباراة بدوري أبطال أوروبا هو إنجاز".

وأبدى ارتياحه لتوفر كل لاعبيه دون إصابات في الوقت الحالي: "أن يكون كل اللاعبين متاحين هو أمر جيد، فمن الصعب أن تفقد 4 لاعبين، ومن المهم أن تمتلك كل الخيارات حتى تقدر على عمل المداورة".

ويستقبل مانشستر سيتي نظيره بيرنلي غدا السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز 13 برصيد 12 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده.

اقرأ أيضا:

حكم مصري في طاقم نهائي القرن

السر وراء رسالة ليفاندوفسكي إلى مصطفى محمد

جوارديولا مانشستر سيتي مارادونا رحيل دييجو
نرشح لكم
أخر الأخبار
روني: سأعتزل كرة القدم إذا عينني ديربي كاونتي مدربا للفريق بشكل نهائي 7 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كلوب: الدوري الإنجليزي أصعب في الموسم الجاري عن الماضي 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي القرن - الزمالك ضد الأهلي.. مدحت عبد الهادي يصل الملعب بعد سلبية مسحته الثانية 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سولشاير: برونو فيرنانديز لديه نفس تأثير رونالدو على يونايتد 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: أجويرو يعيش وقتا صعبا بعد وفاة مارادونا 59 دقيقة | أوروبا
لامبارد: مورينيو مازال مدربا كبيرا.. ما يحدث في كرة القدم حاليا قاسي للغاية ساعة | الدوري الإنجليزي
مالديني: فكرة ضم توفان جيدة جدا من الجانب الاقتصادي ساعة | الدوري الإيطالي
رحيل دييجو - الجزار جويكوتشيا يتلقى هجوما شرسا بعد نعيه مارادونا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك