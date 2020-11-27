مؤتمر جوارديولا: أجويرو يعيش وقتا صعبا بعد وفاة مارادونا

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن لاعبه سيرخيو أجويرو يعيش وقتا صعبا بعد وفاة دييجو مارادونا.

أجويرو كان متزوجا من جيانينا ابنة مارادونا بين 2008 و2012، وابنه بينخامين هو الحفيد الأول لـ مارادونا.

وصرّح جوارديولا خلال مؤتمر صحفي: "من الصعب علي أن أتحدث عن مشاعر أجويرو، مباراة أولمبياكوس كانت صعبة عليه، خصوصا فيما يخص نجله. الوضع صعب وهذا طبيعي، فقد كان يعرف مارادونا جيدا، إنه جد ابنه. إنه وضع حزين للعائلة".

وتطرق لمسألة تجديد عقد أجويرو الذي ينتهي الصيف المقبل: "سيطلعنا على قراره، لم يصل إلى أفضل حالاته بعد، إصابته كانت طويلة وينقصه بعض الحدة. لا نشكك في قدرته على تسجيل الأهداف لكنه يحتاج إلى الوقت والحصص التدريبية ودقائق اللعب. لديه 7 أشهر في عقده، وهو يستحق الأفضل مثلما هو الحال مع النادي ومع الجميع. كنت محظوظا كمدرب للإشراف على لاعبين مذهلين وهو أحدهم دون شك، لم أر نجما كبيرا مثله أبدا".

وسُئل جوارديولا عن العودة الجزئية للجمهور في الملاعب، أمر لن يشمل فريقي مدينة مانشستر، فأوضح: "ليس لدي رأي في هذا الشأن، أثق في الحكومة وفي العلماء، ولو اتخذوا قرارا مماثلا فهذا لأنهم يعتقدون أن هذا ما يجب علينا فعله حاليا، ليس لدي ما أضيفه".

ولا جوارديولا أن فريقه يعاني من مشاكل في التهديف: "المهم أننا خلقنا العديد من الفرص في المباراة الماضية، أكثر من المنافس. يمكن أن نربح أو نخسر لكنك تكون أكثر قربا للفوز إذ خلقت فرصا أكثر. أن تسدد 20 مرة في مباراة بدوري أبطال أوروبا هو إنجاز".

وأبدى ارتياحه لتوفر كل لاعبيه دون إصابات في الوقت الحالي: "أن يكون كل اللاعبين متاحين هو أمر جيد، فمن الصعب أن تفقد 4 لاعبين، ومن المهم أن تمتلك كل الخيارات حتى تقدر على عمل المداورة".

ويستقبل مانشستر سيتي نظيره بيرنلي غدا السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز 13 برصيد 12 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده.

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