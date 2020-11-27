قائمة ريال مدريد – غياب كارباخال وعودة ميليتاو أمام ألافيس

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدا السبت.

وغاب داني كارباخال عن القائمة لتعرضه لإصابة في العضلة الضامة ستبعده أسبوعين عن الملاعب وفقا لصحيفة أس الإسبانية.

فيما عاد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بعد تعافيه من فيروس كورونا.

كما يتواصل ابتعاد كريم بنزيمة وسيرخيو راموس وألفارو أودريوزولا وفيدي فالفيردي.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد ألافيس في المركز 15 برصيد 10 نقاط.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – مارتن أوديجارد – إيسكو

الهجوم: إيدن هازارد – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز

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