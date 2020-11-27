قائمة ريال مدريد – غياب كارباخال وعودة ميليتاو أمام ألافيس

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 17:25

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدا السبت.

وغاب داني كارباخال عن القائمة لتعرضه لإصابة في العضلة الضامة ستبعده أسبوعين عن الملاعب وفقا لصحيفة أس الإسبانية.

فيما عاد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بعد تعافيه من فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
سكاي إيطاليا: رونالدو خارج مواجهة بنيفينتو في الدوري مؤتمر زيدان: علينا تقديم 150% من مستوانا لننتصر.. والفوز ضد إنتر لن يقلل من انتقادات الفريق ببنود غريبة.. مدافع سيتي السابق ينضم لناد إسباني في الدرجة الرابعة لاعب ريال مدريد السابق: الفريق يحتاج 5 لاعبين للمنافسة على دوري أبطال أوروبا

كما يتواصل ابتعاد كريم بنزيمة وسيرخيو راموس وألفارو أودريوزولا وفيدي فالفيردي.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد ألافيس في المركز 15 برصيد 10 نقاط.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – مارتن أوديجارد – إيسكو

الهجوم: إيدن هازارد – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز

اقرأ أيضا:

حكم مصري في طاقم نهائي القرن

السر وراء رسالة ليفاندوفسكي إلى مصطفى محمد

ريال مدريد في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رحيل دييجو - الجزار جويكوتشيا يتلقى هجوما شرسا بعد نعيه مارادونا 7 دقيقة | أوروبا
ويلشير: النني سيكون أحد أسباب نجاح أرسنال في الموسم الجاري 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – غياب كارباخال وعودة ميليتاو أمام ألافيس 23 دقيقة | الدوري الإسباني
صاروخ برونو ضد باشاك شهير يفوز بهدف الجولة في دوري أبطال أوروبا 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي إيطاليا: رونالدو خارج مواجهة بنيفينتو في الدوري 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر لامبارد قبل مباراة توتنام: مواجهة مورينيو صعبة.. وكين لاعب رائع 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاف يعلن تغيير حكم الفيديو بسبب كورونا.. ونور الدين حكما رابعا في النهائي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حوار – أنشيلوتي يتحدث عن: مارادونا الذي حقق المونديال بمفرده.. استغلال لوين وإبداع خاميس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك