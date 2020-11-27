سيرينو: أريد الأهلي

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

جاستون سيرينو لاعب صنداونز

جدد جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي رغبته في الانتقال إلى الأهلي الذي يريد انتداب صانع الألعاب المنتمي لأوروجواي.

جاستون سيرينو

النادي : ماميلودي صن داونز

الأهلي

وقال اللاعب البالغ عمره 29 عاما في تصريحات نشرها موقع Soccerladuma:"هذه رغبتي (الرحيل عن صنداونز)".

ثم استدرك "لكن الأمر لا يعتمد علي، لابد أن يوافق صنداونز على العرض".

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وذكرت تقارير جنوب إفريقية أن الصفقة لم تتم بسبب اختلاف على قيمتها بين الأهلي وصنداونز.

وكتب تقرير Soccerladuma أن الأهلي عرض 16.5 مليون جنيه لانتداب اللاعب، لكن صنداونز يريد قيمة أعلى.

وأوضحت أن صنداونز عرض على الأهلي إبرام صفقة تبادلية مقابل 78 مليون جنيه، يحصل بموجبها على أيمن أشرف وحسين الشحات مقابل سيرينو.

واختتم التقرير بأن المفاوضات توقفت بين الطرفين.

ويغلق سوق الانتقالات في جنوب إفريقيا يوم الإثنين، بينما في مصر ينتهي في 6 ديسمبر المقبل.

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