رغم انتقاله للتو إلى يونايتد.. تقرير: يوفنتوس يخطط لضم فان دي بيك

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك.

وكتب أن حامل لقب الدوري الإيطالي يراقب عن كثب وضع اللاعب في ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورغم انتقال دي بيك (23 عاما) إلى يونايتد مطلع الموسم الجاري مقابل 39 مليون يورو، إلا أن اللاعب الأسبق لأياكس شارك لمدة 474 دقيقة فقط مع ناديه الجديد.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس يريد استعارة لاعب وسط مع أحقية شراء، آملا التعاقد مع فان دي بيك ليجتمع بزميله السابق في أياكس، ماتياس دي ليخت مدافع فريق السيدة العجوز.

وكتب التقرير أن يوفنتوس يريد استعارة اللاعب على أن يدفع 35 مليون يورو للحصول على خدماته بشكل نهائي في وقت لاحق.

ولفت دي بيك أنظار كبار القارة العجوز بتألقه مع أياكس وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

وشارك دي بيك في 10 مباريات مع منتخب هولندا وسجل هدفا.

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