مورينيو: أفتقد مارادونا الإنسان الذي كان يهاتفني بعد كل خسارة

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 10:25

كتب : FilGoal

مارادونا

شدد جوزيه مورينيو مدرب توتنام على علاقته الوطيدة بالراحل دييجو مارادونا أيقونة كرة القدم، مشيرا إلى تواصل الأخير معه دائما خاصة في الأوقات الصعبة.

وقال البرتغالي في حواره لقناة BT Sport:"هناك مارادونا وهناك دييجو. مارادونا لست في حاجة للحديث عنه لأن العالم يعرفه ولن ينساه أحد".

وواصل "دييجو مختلف، أصدقاؤه المقربين، من تشاركوا غرفة الملابس معه، الزملاء، هؤلاء مميزون. أستطيع القول إنه كان صديقي، لكن تواصلي معه كان عن طريق الهاتف وتقابلنا عدة مرات. كان قلبه كبيرا جدا جدا جدا جدا".

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وأضاف "هذا هو الشخص الذي أفتقده، لأن كرته نستطيع مشاهدتها كلما افتقدناه، لو بحثنا في جوجل سنجده. لكن دييجو، لا. أمضيت اليوم أروي قصصا للاعبي فريقي عنه وعن الوقت الذي قضيته معه، هذا هو الشخص الذي أفتقده. أفتقد تحديدا المكالمة الهاتفية التي كانت تأتيني دائما بعد الخسارة، وليست بعد الفوز أبدا".

وأتم "علم أن بعد الانتصارات لا أحتاج لمكالمات هاتفية، كان موجودا دائما في الأوقات الصعبة وكان دوما يقول بعد الهزائم: مو، لا تنسى أنك الأفضل. كانت هذه طريقته دوما، أفتقد دييجو".

ورحل مارادونا عن العالم عن عمر يناهز 60 عاما يوم الأربعاء الماضي بعد تدهور حالته الصحية.

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