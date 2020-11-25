وزارة الرياضة تنفي "ما تردد حول توزيع دعوات لنهائي إفريقيا"

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 21:39

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - أبو جبل - الأهلي - الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا، نفت فيه توزيعها لدعوات لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: "المباراة ستقام بدون جماهير حسب قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وفى ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية".

وأضاف البيان "وتؤكد الوزارة أن تنظيم هذا الحدث الهام يخص بالأساس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم".

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وشدد "علما بأن الوزارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الإفريقي التاريخي لضمان خروجه بالشكل اللائق والمشرف وبما يتناسب مع سمعة وريادة المنظومة الرياضية المصرية على مستوى القارة الإفريقية" .

وأكمل "وتهيب وزارة الشباب والرياضة بالجميع تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة خاصة في ضوء حرص الوزارة وجميع أطراف المنظومة الرياضية المصرية على تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث الرياضي الهام وهو ما تجلي في المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام تحت شعار...مصر أولا ...لا للتعصب".

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