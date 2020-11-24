لاعب المقاولون غاضبا: بتروجت من أسوأ الأندية.. يأكلون الحقوق وبإذن الله سيندثر نهائيا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 13:43

كتب : FilGoal

فادي نجاح

هاجم فادي نجاح لاعب المقاولون العرب مسؤولي فريقه السابق بتروجت، مشيرا إلى عدم حصوله على مستحقات لدى الأخير تعود إلى 2014.

فادي نجاح

النادي : المقاولون العرب

بتروجت

وقال المدافع البالغ عمره 30 عاما عبر تويتر:"نادي بتروجت من أسوأ الأندية التي لعبت لها والأسوأ من النواحي الإدارية!".

وأضاف "لدي شكوى ضده منذ ٥ سنوات في اتحاد الكرة وحصلت على حكم بمالي الذي استحقه منه، لكنهم يماطلون بطريقة عجيبة، لا أعلم لماذا يصممون على أكل حقوق الناس، لست الوحيد الذي قدم شكوى ضدهم، بل ٨٠٪ ممن مثلوا النادى!".

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وأتم "بطريقتهم السيئة هذه لن يتقدموا أبداً خطوة للأمام وبإذن الله للدرجات الأدنى كل موسم رياضي لحين اندثارهم نهائياً. حتي يعطوا كل ذي حقٍ حقه".

ولعب فادي نجاح في بتروجت في موسم 2013-2014 بعد رحيله عن حرس الحدود، وهو الموسم الذي أنهاه الأول رابعا في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ثم لعب فادي لسموحة والإنتاج الحربي وفيين فلوريدسدورف النمساوي وإنبي وانضم للمقاولون في يناير 2019.

وشارك اللاعب في 114 مباراة بالدوري المصري الممتاز.

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