إصابة أحمد رمضان "بيكهام" بفيروس كورونا

أصيب أحمد رمضان "بيكهام" لاعب الأهلي الجديد بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعب الأهلي الجديد يوم الإثنين، إصابته بالفيروس.

وأعلن الأهلي يوم الإثنين ضم بيكهام من وادي دجلة لمدة خمس سنوات مقابل 12.5 مليون جنيه.

وكان اللاعب قد خضع لمسحة طبية يوم الإثنين تمهيدا لانضمامه إلى تدريبات فريقه الجديد بعد الاطمئنان على حالته.

ويعد بيكهام هو سادس لاعب في الأهلي يصاب بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، بعد محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.

وشارك أحمد رمضان بيكهام في 32 مباراة في الموسم الماضي، حيث يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن وسجل هدفين.

كما كان صاحب الـ23 عاما أحد أعضاء منتخب مصر الأولمبي الحاصلين على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال العام الماضي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن أن الأهلي ودجلة اتفقا على انتقال بيكهام إلى الأحمر مقابل 12.5 مليون جنيه، دون أي صفقات تبادلية، حيث رفض الأهلي طلب دجلة إعارة أو بيع أحد الثلاثي محمد شريف أو ناصر ماهر أو صلاح محسن، المنتظر عودته للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الموقعة المنتظرة يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.