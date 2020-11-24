إصابة أحمد رمضان "بيكهام" بفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 12:43

كتب : أحمد الخولي

أحمد رمضان "بيكام" - الأهلي

أصيب أحمد رمضان "بيكهام" لاعب الأهلي الجديد بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعب الأهلي الجديد يوم الإثنين، إصابته بالفيروس.

وأعلن الأهلي يوم الإثنين ضم بيكهام من وادي دجلة لمدة خمس سنوات مقابل 12.5 مليون جنيه.

أخبار متعلقة
أمير توفيق يكشف لـ في الجول أسباب ضم بيكهام.. وهل أهدر الأهلي أمواله في الصفقة حوار – بيكهام: قاتلت للعودة إلى الأهلي.. وهذه أكثر مباراة تمنيت المشاركة فيها الأهلي يتعاقد مع بيكهام لمدة 5 سنوات

وكان اللاعب قد خضع لمسحة طبية يوم الإثنين تمهيدا لانضمامه إلى تدريبات فريقه الجديد بعد الاطمئنان على حالته.

ويعد بيكهام هو سادس لاعب في الأهلي يصاب بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، بعد محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.

وشارك أحمد رمضان بيكهام في 32 مباراة في الموسم الماضي، حيث يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن وسجل هدفين.

كما كان صاحب الـ23 عاما أحد أعضاء منتخب مصر الأولمبي الحاصلين على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال العام الماضي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن أن الأهلي ودجلة اتفقا على انتقال بيكهام إلى الأحمر مقابل 12.5 مليون جنيه، دون أي صفقات تبادلية، حيث رفض الأهلي طلب دجلة إعارة أو بيع أحد الثلاثي محمد شريف أو ناصر ماهر أو صلاح محسن، المنتظر عودته للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الموقعة المنتظرة يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري فيروس كورونا في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب المقاولون غاضبا: بتروجت من أسوأ الأندية.. يأكلون الحقوق وبإذن الله سيندثر نهائيا دقيقة | مصر
كاراجير يشرح كيف يدافع ليفربول في غياب فان دايك 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح يتحدث عن طموحه مع ليفربول هذا الموسم ونظرته للانتقادات 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة أحمد رمضان "بيكهام" بفيروس كورونا ساعة | مصر
استبعاد مهاجم بروج عن مواجهة دورتموند بسبب "مقعد في حافلة الفريق" ساعة | أوروبا
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: الأمن وافق على حضور 2000 مشجع لنهائي إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
روني يكشف: فكرت في الانتقال لبرشلونة خلال أوج تألقي للعب مع ميسي وإنييستا ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: خطاب اللجنة الأولمبية؟ ملتزمون بإيقاف مرتضى منصور ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك