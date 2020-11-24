صلاح يتحدث عن طموحه مع ليفربول هذا الموسم ونظرته للانتقادات

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن طموحه مع الفريق هذا الموسم، ونظرته للانتقادات التي تطاله دائما رغم تألقه.

صلاح سجل 10 أهداف خلال 13 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم، في أفضل بداية لموسم مع الريدز منذ انضمامه في صيف 2017.

كل ما يلي على لسان صلاح في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو:-

"بعض الناس ينتقدون دائما، فيقولون إنه جيد في ذلك، لكنه ليس جيدا في هذا الأمر".

"علي المضي قدما فيما أفعله، أنا فخور بما أقدمه مع ليفربول".

"أشعر بالرضا بعدد أهدافي وتمريراتي الحاسمة، وعلى الرغم من أن الأمر أصبح أصعب قليلاً، إلا أن هذه هي مهمتي وعلي أن أدخل الملعب لأفعلها".

"من المهم الفوز بالجوائز الفردية، لكنني أقول دائمًا إن التتويج بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وباقي البطولات الجماعية تأتي في المرتبة الأولى".

"طموحي هذا الموسم هو الفوز بالبطولتين معا، لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا في 2019 ثم الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، طموحي هو التتوج بكليهما في الموسم نفسه".

"نعم هناك بعض الضغط علي ليفربول هذا الموسم لأن فيرجيل فان دايك الآن مصاب، ولذلك يتعين على اللاعبين الآخرين تقديم أداء جيد، وأعتقد أن اللاعبين الشباب قدموا أداءً جيدًا".

"هذا الموسم جنوني، لم أتوقع عدد الأهداف الكبير الذي تم تسجيله واللعب بدون جماهير بالطبع جنون".

"أعتقد أن المشجعين يحدثون فرقًا كبيرًا، كما تعلمون. يمنح المشجعون المباريات أجواء مختلفة ويمنحونك دافعًا مختلفًا".

"يمكنني القول إن غياب الجماهير هو السبب الرئيسي لبعض النتائج المجنونة".

ومن المرجح أن يشارك الدولي المصري في مباراة ليفربول المقبلة ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وغاب صلاح عن فوز ليفربول على ليستر سيتي 3-0 في الدوري الإنجليزي بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده في مصر الأسبوع الماضي من أجل المشاركة في مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.