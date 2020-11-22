محمد فضل: كاف وافق على حضور من 5 إلى 10 آلاف متفرج لنهائي دوري الأبطال

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية عن موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على حضور الجماهير بنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فضل عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "خاطبنا الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لنهائي دوري الأبطال ووصلت لنا اليوم موافقة رسمية".

وكشف "كاف وافق على حضور بين 5 إلى 10 آلاف متفرج مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وشدد فضل "لكن القرار النهائي يعود إلى الناحية الأمنية وننتظر الرد الرسمي".

وأضاف "الرد الأمني سيصدر خلال 48 ساعة من أجل التنسيق لممرات الدخول والمسافات بين الجماهير حال الموافقة على حضور الجماهير".

وبالحديث عن قرعة الدوري المصري أوضح "ميدو سيقدم حفل القرعة غدا الإثنين وشرح تفاصيل المسابقة، ويتم سحب القرعة عن طريق النجمين حازم إمام وعماد متعب".

وتابع فضل "هناك مفاجأة أيضا سيتم الكشف عن (لوجو) جديد للدوري المصري".

وأتم تصريحاته "نسعى دائما نحو تطوير الكرة المصرية".