خبر في الجول - سلبية مسحة لاعبي الأهلي باستثناء المصابين في وقت سابق

علم FilGoal.com أن آخر مسحة خضع لها لاعبو الأهلي جاءت سلبية باستثناء اللاعبين الذين أعلن النادي إصابتهم في وقت سابق.

وخضع عناصر الفريق لمسحة طبية مساء الإثنين للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا وجاءت سلبية لجميع المقيدين في القائمة الإفريقية عدا الثلاثي وليد سليمان ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة.

وسيخضع جميع لاعبي الفريق لمسحة طبية جديدة يوم الأربعاء تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحسم موقفهم من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إصابة كهربا وصالح جمعة ووليد سليمان بفيروس كورونا.

ويتأهب الفريق لنهائي القرن ضد الزمالك يوم الجمعة في دوري الأبطال.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة التي تنطلق في تمام التاسعة مساء.

والفائز بالمباراة يشارك في كأس السوبر الإفريقي ومونديال الأندية 2021.

اقرأ أيضا

طبيب مصر يكشف لماذا تدرب النني رغم إصابته

رسالة مرتضى للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن