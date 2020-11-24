رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 00:39

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الاجتماع مع لاعبي فريقه، قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي.

الزمالك بدأ معسكره المغلق، ولكن قبل ذلك اجتمع مرتضى منصور مع اللاعبين والجهاز الفني داخل مقر النادي.

حديث مرتضى مع اللاعبين، والذي بثته قناة الزمالك، شهد العديد من الرسائل، نستعرضها نصا كما جاءت على لسان مرتضى منصور:

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** لا تستجيب لأي استفزاز إذا حدث من أي لاعب في الأهلي داخل الملعب.

** جماهير الزمالك أعظم جماهير في الدنيا ويحاربون الجميع من أجلكم والزمالك لن يسقط بسبب جماهيره ولاعبيه.

** لا يوجد أي فريق أقوى منكم في إفريقيا. انتصرتم على الترجي في قطر، وعلى الهلال في السعودية، وعلى الأهلي في السوبر والدوري، وعلى الرجاء بطل المغرب ذهابا وإيابا.

** ثقوا في أنفسكم والعبوا بهدوء شديد. متعوا أنفسكم وجماهيركم.

** على كل لاعب في الملعب أن يلعب بأعصاب هادئة ويعرف أنه أفضل لاعب في إفريقيا في مركزه داخل الملعب.

ومن جانبه تحدث محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بعد رسائل مرتضى منصور.

وقال شيكابالا لـ مرتضى: "نشكرك على حرصك على تواجدك معنا رغم تعبك".

وأضاف "نتفائل بتلك الجلسة قبل المباريات المهمة، وإن شاء الله سنجتمع مجددا ونحتفل سويا عقب المباراة".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في الموقعة النارية المنتظرة يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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