مواعيد مباريات الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.. برشلونة ويوفنتوس ويونايتد في دوري الأبطال

تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ويلعب برشلونة ضد مضيفه دينامو كييف (10 مساء - beIN 1).

ويستضيف يوفنتوس فريق فرينكفاروزي (10 مساء - beIN 3) ويلعب مانشستر يونايتد ضد ضيفه إسطنبول باشاكشهير (10 مساء - beIN 2).

ويحل تشيلسي ضيفا على ستاد رين الفرنسي (7:55 مساء - beIN 1).

بينما يواجه باريس سان جيرمان فريق لايبزيج (10 مساء - beIN 6).

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