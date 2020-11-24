مواعيد مباريات الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.. برشلونة ويوفنتوس ويونايتد في دوري الأبطال

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 10:10

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة - بيتيس

تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ويلعب برشلونة ضد مضيفه دينامو كييف (10 مساء - beIN 1).

ويستضيف يوفنتوس فريق فرينكفاروزي (10 مساء - beIN 3) ويلعب مانشستر يونايتد ضد ضيفه إسطنبول باشاكشهير (10 مساء - beIN 2).

ويحل تشيلسي ضيفا على ستاد رين الفرنسي (7:55 مساء - beIN 1).

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بينما يواجه باريس سان جيرمان فريق لايبزيج (10 مساء - beIN 6).

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