مواعيد مباريات الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.. برشلونة ويوفنتوس ويونايتد في دوري الأبطال
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 10:10
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ويلعب برشلونة ضد مضيفه دينامو كييف (10 مساء - beIN 1).
ويستضيف يوفنتوس فريق فرينكفاروزي (10 مساء - beIN 3) ويلعب مانشستر يونايتد ضد ضيفه إسطنبول باشاكشهير (10 مساء - beIN 2).
ويحل تشيلسي ضيفا على ستاد رين الفرنسي (7:55 مساء - beIN 1).
بينما يواجه باريس سان جيرمان فريق لايبزيج (10 مساء - beIN 6).
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