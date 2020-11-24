قائمة ريال مدريد – عودة كاسيميرو وظهور دورو.. واستمرار ابتعاد بنزيمة أمام إنتر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

كاسيميرو - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه التي تسافر إلى إيطاليا لمواجهة إغنتر ميلان.

ريال مدريد يحل ضيفا على إنتر ميلان في جوزيبي مياتزا مساء الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة كاسيميرو بعد تعافيه الكامل من فيروس كورونا، فيما تواصل ابتعاد إيدير ميليتاو.

أخبار متعلقة
بلباو يسحق بيتيس ويدفع برشلونة إلى المركز 13 كلاتنبرج: مورينيو يحملني مسؤولية إقالته من تشيلسي إيفرا: أليوسكي يستحق الفوز بالأوسكار عن لقطته مع بيبي سقوط تاريخي لـ وردة في الدوري اليوناني

كما يتواصل غياب كريم بنزيمة وسيرخيو راموس، بالإضافة إلى إصابة فيدي فالفيردي الطويلة.

ووجّه زيدان الدعوة إلى هوجو دورو مهاجم الفريق الرديف المنتقل من خيتافي الصيف الماضي.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيكتور تشوست – داني كارباخال – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – إيسكو – مارتن أودريجارد

الهجوم: إدين هازارد – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – رودريجو – هوجو دورو

اقرأ أيضا:

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ صالح جمعة

هل تواجد أبو ريدة في "عمرة كاف"

ريال مدريد إنتر ميلان في أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا دقيقة | مصر
أول هدف بعد 15 عاما لم يكن كافيا للانتصار.. ساوثامبتون يتعادل مع ولفرهامبتون 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – عودة كاسيميرو وظهور دورو.. واستمرار ابتعاد بنزيمة أمام إنتر 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بلباو يسحق بيتيس ويدفع برشلونة إلى المركز 13 29 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس لجنة المسابقات: الدوري سيكون صعبا لأنه يبدأ 11 ديسمبر.. ضغط المباريات في كل العالم ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعثر انتقال ميسي من المصري إلى إنبي ساعة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: اختيار ملعب السويس لنا إجراء روتيني.. هذا مطلبنا ساعة | الدوري المصري
كلاتنبرج: مورينيو يحملني مسؤولية إقالته من تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 البدري يكشف التشخيص المبدئي لإصابة أيمن أشرف ضد توجو
قد ينال إعجابك