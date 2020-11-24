قائمة ريال مدريد – عودة كاسيميرو وظهور دورو.. واستمرار ابتعاد بنزيمة أمام إنتر

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه التي تسافر إلى إيطاليا لمواجهة إغنتر ميلان.

ريال مدريد يحل ضيفا على إنتر ميلان في جوزيبي مياتزا مساء الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة كاسيميرو بعد تعافيه الكامل من فيروس كورونا، فيما تواصل ابتعاد إيدير ميليتاو.

كما يتواصل غياب كريم بنزيمة وسيرخيو راموس، بالإضافة إلى إصابة فيدي فالفيردي الطويلة.

ووجّه زيدان الدعوة إلى هوجو دورو مهاجم الفريق الرديف المنتقل من خيتافي الصيف الماضي.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيكتور تشوست – داني كارباخال – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – إيسكو – مارتن أودريجارد

الهجوم: إدين هازارد – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – رودريجو – هوجو دورو

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