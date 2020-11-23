مصدر مقرب من أبو ريدة وآخر بـ كاف يوضحان لـ في الجول: حقيقة "صورة العمرة" بعد إيقاف أحمد

نفى مصدر مقرب من هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه كان متواجدا خلال رحلة العمرة التي كانت من ضمن أسباب إيقاف رئيس كاف السابق، أحمد أحمد، عن النشاط الكروي لمدة 5 سنوات.

وقال مصدر مقرب من رئيس اتحاد الكرة المصري السابق لـ FilGoal.com: "تلك الصورة كانت من رحلة عمرة، في رمضان 2019، دفع فيها أبو ريدة نفقاته الشخصية لنفسه. الصورة تم التقاطها بتاريخ 16 مايو 2019، على هامش اجتماعات الاتحاد العربي حيث يشغل أبو ريدة منصب نائب رئيس الاتحاد".

وشدد المصدر "أبو ريدة لم يكن موجودا في رحلة العمرة التي كانت من أسباب إيقاف أحمد والتي كانت في مايو 2018، في رمضان من ذلك العام".

وكشف "فيفا استدعى رؤساء الاتحادات الذين سافروا في تلك الرحلة إلى جلسة استماع يوم الخميس الماضي، وتم إخطار أبو ريدة بعدم الحضور لأنه لم يكن موجودا في تلك الرحلة".

وفي المقابل، أكد مصدر بـ كاف أن أبو ريدة لم يكن موجودا في الرحلة، ووصف المستند المنتشر على أنه كشف للرحلة، وبه اسم أبو ريدة، بأنه "غير صحيح".

في 4 أبريل 2019، تقدم عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) السابق بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن مخالفات مالية جسيمة ارتكبها الملغاشي أحمد أحمد إبان فترة رئاسته لـ كاف، والتي تنتهي اليوم الإثنين بقرار فيفا.

تسببت شكوى فهمي، الذي توفاه الله في فبراير الماضي، في إيقاف أحمد عن أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات، مع تغريمه 200 ألف فرنك سويسري.

ومن ضمن تلك المخالفات بحسب شكوى فهمي كانت دفع أحمد من أموال كاف ما يقارب 100 ألف دولار لإجراء رحلات عمرة للمسلمين من رؤساء الاتحادات الأهلية الإفريقية.

وفد كاف، اجتمع أولا في القاهرة وضم أحمد أحمد وموظفين من المكتب الرئاسي، و15 رئيسا للاتحادات الأهلية.

مكتب رئيس كاف حينها أبلغ المدير المالي للاتحاد بأن المبلغ المذكور (100 ألف دولار) هو تكاليف لاجتماع بين أحمد والـ 15 رئيس في القاهرة خلال شهر رمضان، بينما سيكون السفر إلى المملكة العربية السعودية على نفقة أحمد الشخصية.

ولكن هذا لم يحدث، وغطى كاف تكاليف السفر والإقامة في السعودية، ولم يدفع أحمد سوى 10 آلاف دولار حيث عامل نفسه بصفة نائب رئيس فيفا في مهمة خاصة مع كاف، قبل أن يعيد الـ 10 آلاف دولار في سبتمبر 2018 ولم يتم تسديد سوى ذلك المبلغ من نفقات رحلة العمرة إجمالا.