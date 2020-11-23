مصدر مقرب من صالح لـ في الجول: حالته مستقرة ولا صحة لما يقال

نفى مصدر مقرب من اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي تدهور صحته في الساعات الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "صالح جمعة صحته جيدة ومستقرة وفي تحسن دائم".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "لا صحة لما يتردد مؤخرا عن تفاقم حالة صالح".

وتابع "صالح حالته مستقرة وفي تحسن ولا صحة لما يُقال".

ونشرت في الساعات القليلة الماضية بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بتدهور حالة صالح جمعة، وهو ما نفاه المصدر المقرب من اللاعب.

وأعلن الأهلي إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

ويستعد الأهلي للمواجهة المنتظرة أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.