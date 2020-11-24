بلباو يسحق بيتيس ويدفع برشلونة إلى المركز 13

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 00:11

كتب : FilGoal

بلباو - بيتيس

سحق أتليتك بلباو ضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف دون رد في ملعب سان ماميس، بختام الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجّل بلباو أهدافه عن طريق فيكتور رويز (بالخطأ في مرماه)، وأندر كابا، وإيكر مونياين، وأليكس بيرينجر.

ليرفع أتليتك بلباو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد بيتيس عند 12 نقطة في المركز 12.

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هذه النتيجة أدت إلى تقهقر برشلونة إلى المركز 13 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

فيما حقق أتليتك بلباو فوزه الأكبر في الدوري الإسباني منذ أبريل 2017 عندما سحق وقتها لاس بالماس 5-1.

بينما خسر ريال بيتيس كل مبارياته الثمانية على ملعب سان ماميس الجديد منذ تدشينه.

بيتيس استقبل 21 هدفا بالفعل بعد مرور 10 جولات فقط، وهو أمر لم يحدث له منذ عام 1965، ووقتها هبط إلى القسم الثاني.

الهدف الأول سُجل بواسطة فيكتور رويز مدافع بيتيس بالخطأ في مرماه في محاولته لإبعاد عرضية أسيير بيّاليبري.

قبل أن يسجل الظهير كابا الهدف الثاني بضربة رأسية في متابعة لكرة تصدى لها كلاوديو برافو بعد رأسية أخرى من بياليبري.

النتيجة اتسعت في الدقيقة 59 عندما تبادل القائد مونياين الكرة مع بياليبري وسدد، ليتصدى برافو، لكن مونياين تابع الكرة في الشباك برأسه بخفة ورشاقة.

وأخيرا اختتم بيرينجر الأهداف بتسديدة من لمسة واحدة بعد عرضية يوري بيرتشيتشي في الدقيقة 68.

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