كلاتنبرج: مورينيو يحملني مسؤولية إقالته من تشيلسي

كشف مارك كلاتنبرج الحكم الدولي الإنجليزي السابق، أن جوزيه مورينيو يحمّله مسؤولية إقالته من تشيلسي في ديسمبر 2015.

مورينيو توج مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي 2014\2015 في فترته الثانية مع البلوز، لكنه أقيل بعد 16 جولة من الموسم التالي لتلقيه 9 هزائم واحتلاله المركز 16.

الإقالة جاءت تحديدا في ديسمبر عندما خسر تشيلسي أمام ليستر سيتي، مباراة أدارها كلاتنبرج.

وسُئل كلاتنبرج عما إذا كان هناك مدرب أو فريق يكن له الضغينة، فأجاب: "جوزيه مورينيو".

وبرر ذلك: "إنه يلومني على إقالته من تدريب تشيلسي".

واستدرك: "لكني أرى أن الإقالة سببها نتائجه في المباريات التي سبقتها أيضا".

وواصل: "عندما ذهب لتدريب مانشستر يونايتد ظل معتقدا دائما أنني سأتسبب في إقالته، ولذا كان ضدي دوما".

وأوضح: "في العموم، فأنت أفضل حكم في العالم في نظر مدربين مثل سير أليكس فيرجسون إذ فاز فريقه".

وأتم: "كان هناك فريق وحيد يكرهني خلال تواجدي في إنجلترا، إنه ويجان، لأنه لم يفز في 13 مباراة أدرتها له، بغض النظر عن قراراتي، كان الفوز يغيب عنهم دائما في وجودي".

كلاتنبرج (45 عاما) يعد أحد أهم الحكام الإنجليز في العقد الماضي، إذ أدار نهائي يورو 2016 ونهائي دوري أبطال أوروبا لنفس العام أيضا.

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