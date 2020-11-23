بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد سامي

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع أحمد سامي قادما من مصر للمقاصة في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع سامي عقدا مع بيراميدز لمدة 4 مواسم حتى صيف 2024.

وانضم سامي إلى مصر للمقاصة عام 2014 قادما من تليفونات بني سويف، قبل أن يخرج معارا إلى طلائع الجيش في الموسمين الأخيرين.

وخاض سامي 17 مباراة في الدوري المصري الموسم الماضي سجل خلالها هدفين، وساهم في بقاء الفريق العسكري في الممتاز.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع شريف إكرامي وأحمد فتحي في صفقتي انتقال حر، ومع رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون، ومع محمود وادي من المصري.

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