بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد سامي
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 20:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع أحمد سامي قادما من مصر للمقاصة في سوق الانتقالات الصيفية.
أحمد سامي
النادي : بيراميدز
ووقّع سامي عقدا مع بيراميدز لمدة 4 مواسم حتى صيف 2024.
أحمد سامي، أحدث صفقات الفريق! 🤩#بيراميدز | #SamiXPyramids pic.twitter.com/a2iFy7fTGe— Pyramids FC (@pyramidsfc) November 23, 2020
وانضم سامي إلى مصر للمقاصة عام 2014 قادما من تليفونات بني سويف، قبل أن يخرج معارا إلى طلائع الجيش في الموسمين الأخيرين.
وخاض سامي 17 مباراة في الدوري المصري الموسم الماضي سجل خلالها هدفين، وساهم في بقاء الفريق العسكري في الممتاز.
وكان بيراميدز قد تعاقد مع شريف إكرامي وأحمد فتحي في صفقتي انتقال حر، ومع رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون، ومع محمود وادي من المصري.
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