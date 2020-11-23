بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد سامي

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 20:30

كتب : FilGoal

أحمد سامي - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع أحمد سامي قادما من مصر للمقاصة في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع سامي عقدا مع بيراميدز لمدة 4 مواسم حتى صيف 2024.

وانضم سامي إلى مصر للمقاصة عام 2014 قادما من تليفونات بني سويف، قبل أن يخرج معارا إلى طلائع الجيش في الموسمين الأخيرين.

وخاض سامي 17 مباراة في الدوري المصري الموسم الماضي سجل خلالها هدفين، وساهم في بقاء الفريق العسكري في الممتاز.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع شريف إكرامي وأحمد فتحي في صفقتي انتقال حر، ومع رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون، ومع محمود وادي من المصري.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن صفقته الجديدة

منطقة مصطفى محمد وكيف يحد الأهلي من خطورته

بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.. إنبي يطالب اتحاد الكرة بعدم إقامة مباريات بدون اللاعبين الدوليين 12 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد سامي 33 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الزمالك لـ في الجول: طارق حامد لم يصب بكورونا.. شارك في المران 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر في الأهلي لـ في الجول: إصابة الشناوي بـ كورونا؟ نتائج المسحات لم تظهر.. مندهشون مما يحدث 54 دقيقة | إفريقيا
وكيل الشناوي ينفي لـ في الجول إصابة اللاعب بفيروس كورونا 59 دقيقة | مصر
إصابة لاعب البرازيل الأولمبي بفيروس كورونا ساعة | أمريكا
حوار – بيكام: قاتلت للعودة إلى الأهلي.. وهذه أكثر مباراة تمنيت المشاركة فيها ساعة | الدوري المصري
ديفيد جيمس: لا أعتقد أن صلاح لا غنى عنه في ليفربول ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 نادي زد: اتفقنا مع الحضري على عدم إتمام التعاقد بيننا
قد ينال إعجابك