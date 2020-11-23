إصابة لاعب البرازيل الأولمبي بفيروس كورونا

أعلن بوروسيا دورتموند عن إصابة لاعبه رينيار جيسوس بفيروس كورونا.

وذكر دورتموند في بيانه أن لاعب الوسط البرازيلي لا يعاني من أي أعراض للمرض.

وكان رينيار قد تواجد ضمن صفوف منتخب البرازيل الأولمبي الذي شارك في الدورة الودية على أرض مصر الأسبوع الماضي مع الفراعنة ومنتخب كوريا الجنوبية، وهز شباك الأخير.

ولم يتواجد رينيار في قائمة مباراة دورتموند أمام هيرتا برلين السبت الماضي التي انتهت بفور فريقه 5-2.

رينيار (18 عاما) يلعب معارا لـ دورتموند من ريال مدريد بعقد لمدة موسمين.

ولم يشارك رينيار إلا في 105 دقيقة مع دورتموند هذا الموسم مقسمة على 7 مباريات.

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