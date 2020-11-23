إصابة لاعب البرازيل الأولمبي بفيروس كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

رينيار جيسوس - البرازيل الأولمبي - كوريا الجنوبية الأولمبي

أعلن بوروسيا دورتموند عن إصابة لاعبه رينيار جيسوس بفيروس كورونا.

وذكر دورتموند في بيانه أن لاعب الوسط البرازيلي لا يعاني من أي أعراض للمرض.

وكان رينيار قد تواجد ضمن صفوف منتخب البرازيل الأولمبي الذي شارك في الدورة الودية على أرض مصر الأسبوع الماضي مع الفراعنة ومنتخب كوريا الجنوبية، وهز شباك الأخير.

ولم يتواجد رينيار في قائمة مباراة دورتموند أمام هيرتا برلين السبت الماضي التي انتهت بفور فريقه 5-2.

رينيار (18 عاما) يلعب معارا لـ دورتموند من ريال مدريد بعقد لمدة موسمين.

ولم يشارك رينيار إلا في 105 دقيقة مع دورتموند هذا الموسم مقسمة على 7 مباريات.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن صفقته الجديدة

منطقة مصطفى محمد وكيف يحد الأهلي من خطورته

رينيار جيسوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر في الأهلي لـ في الجول: إصابة الشناوي بـ كورونا؟ نتائج المسحات لم تظهر.. مندهشون مما يحدث 10 دقيقة | إفريقيا
وكيل الشناوي ينفي لـ في الجول إصابة اللاعب بفيروس كورونا 15 دقيقة | مصر
إصابة لاعب البرازيل الأولمبي بفيروس كورونا 18 دقيقة | أمريكا
حوار – بيكام: قاتلت للعودة إلى الأهلي.. وهذه أكثر مباراة تمنيت المشاركة فيها 32 دقيقة | الدوري المصري
ديفيد جيمس: لا أعتقد أن صلاح لا غنى عنه في ليفربول 35 دقيقة | المحترفون
بمشاركة حجازي.. الاتحاد يفرط في الفوز بالوقت القاتل أمام الفيصلي ساعة | المحترفون
الزمالك يعلن إصابة الونش بفيروس كورونا ساعة | مصر
خبر في الجول – ترشيح أيمن عبد العزيز للتواجد في القمة بدلا من مدحت عبد الهادي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 نادي زد: اتفقنا مع الحضري على عدم إتمام التعاقد بيننا
قد ينال إعجابك