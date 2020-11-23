إصابة لاعب البرازيل الأولمبي بفيروس كورونا
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 20:01
كتب : FilGoal
أعلن بوروسيا دورتموند عن إصابة لاعبه رينيار جيسوس بفيروس كورونا.
رينيار جيسوس
النادي : بوروسيا دورتموند
وذكر دورتموند في بيانه أن لاعب الوسط البرازيلي لا يعاني من أي أعراض للمرض.
Borussia Dortmund player, Reinier, has tested positive for COVID-19 and is symptom free.
We wish him a healthy and speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/xmEG6tzcu7— Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 23, 2020
وكان رينيار قد تواجد ضمن صفوف منتخب البرازيل الأولمبي الذي شارك في الدورة الودية على أرض مصر الأسبوع الماضي مع الفراعنة ومنتخب كوريا الجنوبية، وهز شباك الأخير.
ولم يتواجد رينيار في قائمة مباراة دورتموند أمام هيرتا برلين السبت الماضي التي انتهت بفور فريقه 5-2.
رينيار (18 عاما) يلعب معارا لـ دورتموند من ريال مدريد بعقد لمدة موسمين.
ولم يشارك رينيار إلا في 105 دقيقة مع دورتموند هذا الموسم مقسمة على 7 مباريات.
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