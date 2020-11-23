ديفيد جيمس: لا أعتقد أن صلاح لا غنى عنه في ليفربول

يرى ديفيد جيمس حارس مرمى إنجلترا السابق، أن محمد صلاح يمكن تعويضه في ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وصرّح جيمس عبر محطة "ستاديوم أسترو": "لو وصل العرض المادي المناسب، فأي لاعب سيرحل، الأمر يتوقف على السعر".

وأكمل: "لو انتقل صلاح إلى مانشستر سيتي، فلا أعتقد أنها ستكون صفقة رابحة لـ ليفربول".

وتابع: "لكن لو انتقل إلى دوري مختلف في دولة مختلفة، فهذا أمر منطقي أكثر".

وواصل: "لا أعتقد أن ليفربول يعتمد على صلاح، وهذا أمر جيد لـ يورجن كلوب. لكن رغم ذلك، سيكون في حاجة إلى بديل له".

وأتم: "لا أعتقد أن صلاح لاعب لا غنى عنه في ليفربول".

جيمس (50 عاما) يمتلك 53 مباراة دولية مع إنجلترا، وسبق له تمثيل العديد من الأندية الإنجليزية على رأسها ليفربول، ومانشستر سيتي، وأستون فيلا، ووست هام يونايتد.

وغاب صلاح عن الفوز المبهر لـ ليفربول على ليستر سيتي مساء الأحد بثلاثة أهداف دون رد لإصابته بفيروس كورونا.

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