بمشاركة حجازي.. الاتحاد يفرط في الفوز بالوقت القاتل أمام الفيصلي
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 19:15
كتب : FilGoal
تعادل الاتحاد أمام مضيفه الفيصلي بهدف لكل طرف في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بالجولة الخامسة من الدوري السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وشارك المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة كاملةً في عمق دفاع الاتحاد.
الاتحاد تقدّم عن طريق رومارينيو في الدقيقة 44.
د92’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@AlFaisaly يدرك التعادل عن طريق جيلرمي .#الفيصلي_الاتحاد pic.twitter.com/1MzeV1T6jR— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 23, 2020
وظل فريق حجازي فائزا حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عندما جييليرمي أوجوستو هدفا بتسديدة رائعة أدركت التعادل لأصحاب الأرض.
د44’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@ittihad يسجل الهدف الأول عن طريق رومارينهو .#الفيصلي_الاتحاد pic.twitter.com/EFqDhLG960— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 23, 2020
ليكتفي الاتحاد برفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع.
ويعد هذا الظهور هو الثالث لـ حجازي بقميص الاتحاد بعد الانتصار على الأهلي 2-0، والتعادل مع التعاون 1-1.
وكان حجازي قد شارك في مباراتي منتخب مصر أمام توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية الأسبوع الماضي.
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