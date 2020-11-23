بمشاركة حجازي.. الاتحاد يفرط في الفوز بالوقت القاتل أمام الفيصلي

تعادل الاتحاد أمام مضيفه الفيصلي بهدف لكل طرف في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بالجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وشارك المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة كاملةً في عمق دفاع الاتحاد.

الاتحاد تقدّم عن طريق رومارينيو في الدقيقة 44.

د92’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlFaisaly⁩ يدرك التعادل عن طريق جيلرمي .#الفيصلي_الاتحاد pic.twitter.com/1MzeV1T6jR — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 23, 2020

وظل فريق حجازي فائزا حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عندما جييليرمي أوجوستو هدفا بتسديدة رائعة أدركت التعادل لأصحاب الأرض.

د44’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@ittihad⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق رومارينهو .#الفيصلي_الاتحاد pic.twitter.com/EFqDhLG960 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 23, 2020

ليكتفي الاتحاد برفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع.

ويعد هذا الظهور هو الثالث لـ حجازي بقميص الاتحاد بعد الانتصار على الأهلي 2-0، والتعادل مع التعاون 1-1.

وكان حجازي قد شارك في مباراتي منتخب مصر أمام توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن صفقته الجديدة

منطقة مصطفى محمد وكيف يحد الأهلي من خطورته