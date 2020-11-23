بمشاركة حجازي.. الاتحاد يفرط في الفوز بالوقت القاتل أمام الفيصلي

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 19:15

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة - الفيصلي

تعادل الاتحاد أمام مضيفه الفيصلي بهدف لكل طرف في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بالجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وشارك المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة كاملةً في عمق دفاع الاتحاد.

الاتحاد تقدّم عن طريق رومارينيو في الدقيقة 44.

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وظل فريق حجازي فائزا حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عندما جييليرمي أوجوستو هدفا بتسديدة رائعة أدركت التعادل لأصحاب الأرض.

ليكتفي الاتحاد برفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع.

ويعد هذا الظهور هو الثالث لـ حجازي بقميص الاتحاد بعد الانتصار على الأهلي 2-0، والتعادل مع التعاون 1-1.

وكان حجازي قد شارك في مباراتي منتخب مصر أمام توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية الأسبوع الماضي.

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