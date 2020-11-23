قرعة الدوري - الأهلي ضد العميد ثم الزمالك.. والأبيض يواجه بيراميدز في الجولة الثانية

جرت اليوم الإثنين قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز والذي يشهد مشاركة الجديدين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ويلعب القطبان ضد بعضهما البعض في الجولتين 4 و21.

ويستهل الأهلي حملة دفاعه عن اللقب بمواجهة ضيفه مصر المقاصة، بينما يلعب الزمالك، وصيف الموسم الماضي، ضد مضيفه المقاولون العرب.

طالع مباريات الجولة الأولى من الدوري

وسيلعب الأهلي ضد نجمه السابق حسام حسن، مدرب الاتحاد، في الجولة الثالثة قبل مواجهة الزمالك في الجولة التالية، بينما يصطدم الأخير ببيراميدز في الجولة الثانية.

دربي القناة يزين مواجهات الاسبوع الأول من الموسم الجديد للدوري المصري ⚽ 🇪🇬 pic.twitter.com/m3WUiyji58 — FilGoal (From 🏠 ) (@FilGoal) November 23, 2020

وترتيب مباريات الأهلي هو:

الجولة 1: مصر المقاصة

الجولة 2: غزل المحلة

الجولة 3: الاتحاد

الجولة 4: الزمالك

الجولة 5: وادي دجلة

الجولة 6: الإسماعيلي

الجولة 7: سيراميكا كليوباترا

الجولة 8: الإنتاج الحربي

الجولة 9: البنك الأهلي

الجولة 10: المقاولون العرب

الجولة 11: بيراميدز

الجولة 12: سموحة

الجولة 13: إنبي

الجولة 14: طلائع الجيش

الجولة 15: المصري

الجولة 16: الجونة

الجولة 17: أسوان

أما الزمالك فيلعب مبارياته كالتالي:

الجولة 1: المقاولون العرب

الجولة 2: بيراميدز

الجولة 3: سموحة

الجولة 4: الأهلي

الجولة 5: إنبي

الجولة 6: الجيش

الجولة 7: المصري

الجولة 8: الجونة

الجولة 9: أسوان

الجولة 10: مصر المقاصة

الجولة 11: غزل المحلة

الجولة 12: الاتحاد السكندري

الجولة 13: الإسماعيلي

الجولة 14: وادي دجلة

الجولة 15: سيراميكا كليوباترا

الجولة 16: الإنتاج الحربي

الجولة 17: البنك الأهلي

ومن المفترض انطلاق البطولة بداية شهر ديسمبر المقبل لكنها قد تتأجل بسبب السوبر الإفريقي الذي تستضيفه القاهرة في 10 ديسمبر المقبل.