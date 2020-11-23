قرعة الدوري - الأهلي ضد العميد ثم الزمالك.. والأبيض يواجه بيراميدز في الجولة الثانية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 15:31

كتب : نادر عيد

الدوري المصري

جرت اليوم الإثنين قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز والذي يشهد مشاركة الجديدين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ويلعب القطبان ضد بعضهما البعض في الجولتين 4 و21.

ويستهل الأهلي حملة دفاعه عن اللقب بمواجهة ضيفه مصر المقاصة، بينما يلعب الزمالك، وصيف الموسم الماضي، ضد مضيفه المقاولون العرب.

طالع مباريات الجولة الأولى من الدوري

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وسيلعب الأهلي ضد نجمه السابق حسام حسن، مدرب الاتحاد، في الجولة الثالثة قبل مواجهة الزمالك في الجولة التالية، بينما يصطدم الأخير ببيراميدز في الجولة الثانية.

وترتيب مباريات الأهلي هو:

الجولة 1: مصر المقاصة

الجولة 2: غزل المحلة

الجولة 3: الاتحاد

الجولة 4: الزمالك

الجولة 5: وادي دجلة

الجولة 6: الإسماعيلي

الجولة 7: سيراميكا كليوباترا

الجولة 8: الإنتاج الحربي

الجولة 9: البنك الأهلي

الجولة 10: المقاولون العرب

الجولة 11: بيراميدز

الجولة 12: سموحة

الجولة 13: إنبي

الجولة 14: طلائع الجيش

الجولة 15: المصري

الجولة 16: الجونة

الجولة 17: أسوان

أما الزمالك فيلعب مبارياته كالتالي:

الجولة 1: المقاولون العرب

الجولة 2: بيراميدز

الجولة 3: سموحة

الجولة 4: الأهلي

الجولة 5: إنبي

الجولة 6: الجيش

الجولة 7: المصري

الجولة 8: الجونة

الجولة 9: أسوان

الجولة 10: مصر المقاصة

الجولة 11: غزل المحلة

الجولة 12: الاتحاد السكندري

الجولة 13: الإسماعيلي

الجولة 14: وادي دجلة

الجولة 15: سيراميكا كليوباترا

الجولة 16: الإنتاج الحربي

الجولة 17: البنك الأهلي

ومن المفترض انطلاق البطولة بداية شهر ديسمبر المقبل لكنها قد تتأجل بسبب السوبر الإفريقي الذي تستضيفه القاهرة في 10 ديسمبر المقبل.

الزمالك الأهلي الدوري المصري
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