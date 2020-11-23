قرعة الدوري - الأهلي ضد المقاصة.. المقاولون أمام الزمالك.. والقمة في الجولة 4

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 13:32

كتب : نادر عيد

الدوري المصري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 عن مواجهة الأهلي حامل اللقب ضد فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى بينما يلعب المقاولون العرب ضد الزمالك.

ويلتقي القطبان، الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة والجولة 21.

ويدافع الأهلي عن لقبه بينما يشارك ناديا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لأول مرة في البطولة.

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وعاد غزل المحلة للممتاز بعد تصدره لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية 2019-2020.

ومن المفترض أن تبدأ البطولة نهاية نوفمبر الجاري، لكنها قد تتأجل بسبب السوبر الإفريقي الذي تستضيفه القاهرة في 10 ديسمبر المقبل.

مباريات الجولة الأولى

إنبي ضد أسوان

الأهلي ضد مصر المقاصة

المقاولون العرب ضد الزمالك

البنك الاهلي ضد وادي دجلة

سموحة ضد غزل المحلة

الإنتاج الحربي ضد سيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش ضد الجونة

بيراميدز ضد الاتحاد

المصري ضد الإسماعيلي

وسحب القرعة حازم إمام نجم الزمالك ومصر السابق وعماد متعب نجم الأهلي ومنتخب الفراعنة السابق.

وشدد مازن مرزوق، الرئيس الجديد للجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن بطل دوري أبطال إفريقيا سيواجه جدولا مزدحما لأنه سيلعب السوبر الإفريقي وسيشارك في المونديال

وأضاف "الأندية رفضت فكرة الدوري من دور واحد، الدوري سيستمر دون لاعبي المنتخب الأولمبي حين يتجمع".

وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعد قليل عن كافة مباريات الجولات الـ34 للبطولة.

الدوري المصري
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