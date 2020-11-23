استمرار ولاية كونستانت عوماري على رأس كاف بعد إيقاف أحمد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن استمرار الكونغولي كونستانت عوماري، النائب الأول لرئيس الاتحاد الموقوف، أحمد أحمد، رئيسا لكاف، حيث كان يتولى المنصب بسبب مرور الملغاشي بفترة نقاهة.

وقال بيان كاف: "أعلنت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة لـ فيفا أن السيد أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونائب رئيس فيفا ، مسؤولاً عن التصرف بشكل ينتهك مدونة فيفا الأخلاقية".

وأضاف "ونتيجة لذلك ، منعت الغرفة القضائية السيد أحمد من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (الإدارية والرياضية وغيرها) على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات".

وأكمل "أحيط كاف ورئيسه علماً بهذا القرار الذي يضع السيد أحمد أحمد في موقف يجعله غير قادر على ممارسة مسؤولياته".

وكشف "وفقا لنظامه الأساسي ، يعلن كاف عن تمديد الفترة المؤقتة الحالية للسيد كونستانت سليماني عوماري كرئيس له".

وأتم "ويحتفظ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي يشعر بالقلق إزاء العواقب المترتبة على هذا الإجراء الطويل ، بجدول جميع أنشطته وبرامجه".

قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب سوء السلوك المالي. (طالع التفاصيل)