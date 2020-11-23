مدافع إشبيلية: جوارديولا أرادني في سيتي

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 10:51

كتب : FilGoal

جول كوندي

قال جول كوندي لاعب إشبيلية إنه كاد ينتقل إلى مانشستر سيتي بعدما أراد بيب جوارديولا مدرب الأخير التعاقد معه.

وصرح الفرنسي في حواره لقناة Canal+ "نعم، تحدثت مع جوارديولا".

وواصل المدافع البالغ عمره 22 عاما "تواصلنا معه هاتفيا، تحدثنا بالإسبانية. كل شيء سار جيدا. أردت الانضمام لسيتي وكان لدي ضمانات بالمشاركة، لكن الأمر لم يحدث".

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وظهر كوندي بشكل طيب مع الفريق الأندلسي وتوج بالدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد الفوز على إنتر ميلان في النهائي.

ويقضي كوندي موسمه الثاني مع إشبيلية الذي انتقل له قادما من بوردو مقابل 25 مليون يورو.

ويمتد عقد كوندي مع إشبيلية إلى 2024.

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