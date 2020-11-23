خبر في الجول - نهاية أزمة سفر ساسي ومعلول.. الثنائي في طريقه للقاهرة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 10:37

كتب : أحمد شوقي صلاح

علي معلول - فرجاني ساسي

انتهت أزمة عودة الثنائي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ومواطنه التونسي علي معلول مدافع الأهلي، إلى مصر والآن في طريقه للعودة، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

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وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعبين أن الأزمة قد انتهت تماما والثنائي في طريقه للعودة إلى مصر للانضمام إلى فريقه استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

وتسببت مشكلة في الطيران في تأخر عودة فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، ومواطنه التونسي نجم دفاع الأهلي علي معلول، بحسب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك.

وشارك معلول وساسي في ضمان تأهل تونس إلى كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون بعد حصد 4 نقاط من تنزانيا في الجولتين الثالثة والرابعة.

وخاض الأهلي والزمالك مباراة ربع نهائي كأس مصر ضد أبو قير للأسمدة ونادي مصر على الترتيب بدون الثنائي. والتي فاز بها الفريقان ليتأهلا لنصف النهائي. وبعيدا عن عدم تمكن الثنائي من الحضور فغياب ساسي كان مؤكدا بسبب الإيقاف.

ويستعد الزمالك والأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة في القاهرة.

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