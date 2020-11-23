جاتوزو: إبراهيموفيتش أقوى مما كان عليه قبل 10 سنوات

أشاد جينارو جاتوزو مدرب نابولي بزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان بعد تسجيل الأخير لهدفين في فوز ناديه على الأول بنتيجة 3-1 يوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وقال جاتوزو عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا:"ميلان يؤمن جدا في إبرا، يثقون بنسبة 100% فيما يفعلون. في اعتقادي يبدو (إبراهيموفيتش) أقوى مما كان عليه قبل 10 أو 12 عاما".

وواصل "أرسلوا تمريرات عرضية لمعرفتهم أنه سيصل إليها. خلقنا فرصا ولم نستغلها بشكل مثالي. الأمر يتعلق بالعقلية".

واستمر نجم ميلان السابق "كرة القدم تتعلق بمساعدة الآخرين، وأن تساند زملاءك حين يعانون. الكثيرون يتصرفون وكأنهم أساتذة، يريدون تعليمك كل شيء. هذا يؤلمني".

وسقط نابولي في ملعبه سان باولو أمام ميلان الذي رفع رصيد نقاطه إلى 20 ليتصدر ترتيب الدوري.

ويستضيف نابولي فريق ريجيكا الكرواتي يوم الخميس في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

قبل أن يلعب دربي الشمس ضد ضيفه روما يوم الأحد في الدوري.

ويحتل نابولي المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 14 نقطة.

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