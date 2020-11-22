الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في السويس

تلقى الأهلي خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بإقامة مباراته أمام الاتحاد السكندري على استاد السويس الجديد.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر يوم 1 ديسمبر المقبل.

وكان الأهلي قد وصل إلى المربع الذهبي بتخطيه عقبة أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف واحد أمس السبت على استاد برج العرب.

ويلعب الأهلي نهائي القرن أمام نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبلة.

ودخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الأحد استعدادا للدربي التاريخي.