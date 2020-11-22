مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مازن مرزوق يتولى رئاسة لجنة المسابقات

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 15:28

كتب : FilGoal

مازن مرزوق - رئيس لجنة المسابقات الأسبق

صرّح مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مازن مرزوق تولى رئاسة لجنة المسابقات.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة عقد جلسة اليوم مع مازن مرزق ومنحه صلاحيات واسعة لعمل كل شيء داخل اللجنة".

وأضاف: "اللجنة كانت مع عمرو الجنايني ومحمد فضل".

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وأتم: "مرزوق سيتولى عملية قرعة الدوري المصري غدا الإثنين".

ويتولى مازن مرزوق المهمة خلفا لـ حسام الزناتي المدير الرياضي الحالي للجونة.

وسبق لـ مازن مرزوق تولي رئاسة لجنة المسابقات في السابق قبل عامر حسين.

وتقام قرعة الموسم الجديد للدوري المصري غدا الإثنين، وستكون قرعة غير موجهة.

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