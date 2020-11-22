برشلونة يعلن غياب سيرجي روبيرتو لمدة شهرين

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 15:00

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو - برشلونة

أعلن برشلونة عن إصابة لاعبه سيرجي روبيرتو وغيابه لمدة شهرين.

وتعرض روبيرتو لإصابة عضلية في الفخذ بنهاية مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد مساء السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وأثبتت الفحوصات التي أجراها روبيرتو اليوم تعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

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روبيرتو (28 عاما) خاض 10 مباريات مع برشلونة هذا الموسم، سجل فيها هدفا وحيدا وصنع هدفين.

ليصير سيرجينيو ديست الخيار الوحيد لـ رونالد كومان في مركز الظهير الأيمن لـ برشلونة.

إصابة روبيرتو ستبعده عن المباريات الثلاثة المتبقية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف، وفرينشفاروش، ويوفنتوس.

كما يغيب عن مباريات أوساسونا، وقادش، وليفانتي، وريال سوسيداد، وفالنسيا، وويسكا، وأتليتك بلباو، وغرناطة بشكلٍ مبدئي، بالإضافة إلى منافسات كأس السوبر الإسباني في يناير.

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