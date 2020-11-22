خليل نيمار ينتقل إلى الحمام

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 13:15

كتب : رضا السنباطي

خليل نيمار - الحمام

أعلن نادي الحمام في دوري الدرجة الثانية، عن التعاقد مع خليل حجي "نيمار" في صفقة انتقال حر.

وصرّح سمير سعد المدير الفني للحمام لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع خليل نيمار لمدة 3 مواسم".

وأضاف: "النادي قيّد 10 لاعبين في القائمة الأولى، وتعاقدنا مع 12 صفقة صيفية، من ضمنهم أسامة رجب مدافع إنبي والجونة السابق، وإسلام جمارك، ووائل علي".

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وبدأ خليل نيمار مسيرته في الزمالك، ولعب معارا لـ بتروجت، كما قضى فترة قصيرة في الإسماعيلي.

وتواجد خليل نيمار في قائمة منتخب مصر للشباب التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما في نسخة 2017، وشارك لخمس دقائق خلال البطولة.

ويتواجد الحمام في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.

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