رايولا: إبراهيموفيتش يقدر على اللعب حتى الخمسين.. لقد أعاد إحياء ميلان
الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 11:36
كتب : FilGoal
يؤمن مينو رايولا أن موكله زلاتان إبراهيموفيتش قادر على مواصلة اللعب لعقد آخر من الزمان.
زلاتان إبراهيموفيتش
النادي : ميلان
وصرّح رايولا: "إبراهيموفيتش سيلعب كرة القدم حتى يخرج محمولا على محفة".
وأضاف عبر موقع "فولكرانت" الهولندي: "يمكنه أن يواصل حتى عمر الخمسين لو لعب في المستوى العالي فقط، يستطيع المواصلة".
وواصل: "لقد أعاد إحياء ميلان تماما، إنه يشكّل 90% من قوة الفريق".
وتابع: "أحيانا يقوم بتدريب الضغط ويجعلني أجلس فوقه ويواصل التدريب، رغم أن وزني ليس خفيفا".
وأكمل: "تلك السنوات في لوس أنجلوس جالاكسي كانت مؤسفة، أراد الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلته، لكن العقلية هناك كانت مختلفة".
وأوضح: "لم يمتلكوا نفس رغبة الفوز التي يمتلكها، حتى لو كان يلعب على الحاسوب، فهو يريد الفوز دائما".
وكشف: "دائما ما يمتلك نقدا ذاتيا إلى حد الجنون، الهزيمة ليست في قاموسه، بل تدفعه إلى الجنون".
وتساءل: "أين كان باريس سان جيرمان قبل وصوله؟ أين كان ميلان؟ إنه يرفع مستوى الأندية التي ينضم إليها وهم يستفيدون بذلك بعد رحيله ويمتلكون القوة للمواصلة".
وأتم: "لا يزال يمتلك القدرة لنقل شيء إلى الجيل المقبل، ولذا عليه المواصلة أطول فترة ممكنة".
وسجل إبراهيموفيتش 9 أهداف في 9 مباريات خاضها هذا الموسم مع ميلان.
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