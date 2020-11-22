رايولا: إبراهيموفيتش يقدر على اللعب حتى الخمسين.. لقد أعاد إحياء ميلان

يؤمن مينو رايولا أن موكله زلاتان إبراهيموفيتش قادر على مواصلة اللعب لعقد آخر من الزمان.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وصرّح رايولا: "إبراهيموفيتش سيلعب كرة القدم حتى يخرج محمولا على محفة".

وأضاف عبر موقع "فولكرانت" الهولندي: "يمكنه أن يواصل حتى عمر الخمسين لو لعب في المستوى العالي فقط، يستطيع المواصلة".

وواصل: "لقد أعاد إحياء ميلان تماما، إنه يشكّل 90% من قوة الفريق".

وتابع: "أحيانا يقوم بتدريب الضغط ويجعلني أجلس فوقه ويواصل التدريب، رغم أن وزني ليس خفيفا".

وأكمل: "تلك السنوات في لوس أنجلوس جالاكسي كانت مؤسفة، أراد الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلته، لكن العقلية هناك كانت مختلفة".

وأوضح: "لم يمتلكوا نفس رغبة الفوز التي يمتلكها، حتى لو كان يلعب على الحاسوب، فهو يريد الفوز دائما".

وكشف: "دائما ما يمتلك نقدا ذاتيا إلى حد الجنون، الهزيمة ليست في قاموسه، بل تدفعه إلى الجنون".

وتساءل: "أين كان باريس سان جيرمان قبل وصوله؟ أين كان ميلان؟ إنه يرفع مستوى الأندية التي ينضم إليها وهم يستفيدون بذلك بعد رحيله ويمتلكون القوة للمواصلة".

وأتم: "لا يزال يمتلك القدرة لنقل شيء إلى الجيل المقبل، ولذا عليه المواصلة أطول فترة ممكنة".

وسجل إبراهيموفيتش 9 أهداف في 9 مباريات خاضها هذا الموسم مع ميلان.

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