لا للتعصب

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 12:59

كتب : أشرف صبحي

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

إن نبذ التعصب هدفنا، ولذلك أطلقنا مبادرة لا للتعصب التي تستهدف كل العناصر الرياضية ونعمل بكل طاقاتنا على إيجاد آليات مستدامة لمواجهة التعصب وخاصة بين النشء.

إنني أدعو الجمهور إلى تجنب الفتن والتشجيع المنضبط وعدم التربص بالمنافسين، كما أدعو وسائل الإعلام إلى العمل بمهنية ومكافحة الشائعات والأخبار المغلوطة التي تسبب الاحتقان بين الجماهير.

وأعدكم بتنفيذ العديد من المشروعات التي تحول المبادرة إلى أنشطة ملموسة على أرض الواقع من خلال إقامة المهرجانات الرياضية والمسابقات والندوات التثقيفية، وأن تستمر أنشطتها بعد النهائي الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية، حيث أن مبادرة لا للتعصب لا تخص كرة القدم وحدها بل هي مبادرة شاملة ومتكاملة وتستهدف كل عناصر الرياضة من جمهور ولاعبين ووسائل إعلامية ومسئولين، كما أنها تدمج جميع المؤسسات المرتبطة بالأمر.

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الدكتور أشرف صبحي

في إفريقيا الأهلي الزمالك
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