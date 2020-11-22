إصابة أحمد ياسر ريان بفيروس كورونا
الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 10:13
كتب : FilGoal
أعلن أحمد ياسر ريان لاعب منتخب مصر الأولمبي إصابته بفيروس كورونا.
أحمد ياسر ريان
النادي : الأهلي
ونشر مهاجم الأهلي العائد من الجونة بعد انتهاء إعارته، نبأ إصابته عبر حسابه على إنستجرام.
وكان أحمد ياسر ريان قد سجّل هدف انتصار منتخب مصر الأولمبي على البرازيل في الدورة الودية قبل أيام.
وأعلن الأهلي في وقتٍ سابق عن إصابة محمود كهربا وصالح جمعة بفيروس كورونا.
وسجل أحمد ياسر ريان 6 أهداف في 29 مباراة شارك فيها مع الجونة الموسم الفائت.
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