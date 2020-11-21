كين: صدارة الدوري تعني أننا على الطريق الصحيح لكن سنكون أسعد بها في مايو

أعرب هاري كين قائد توتنام هوتسبرز عن شعوره بأن فريقه يسير على الطريق الصحيح بعد تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

واعتلى رجال جوزيه مورينيو صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفهم مانشستر سيتي 2-0 في الجولة التاسعة.

وقال كين لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إنه شعور جيد أن نكون في الصدارة، وسيكون أفضل إذا كنا لا نزال متصدرين في نهاية مايو".

واستدرك "نعلم أن هناك طريقا طويلا لنقطعه ولكن إذا صعدت إلى القمة فهذا يدل على أنك تفعل الشيء الصحيح".

وواصل "علينا فقط أن نأخذ الثقة من هذه المباريات في المباريات المقبلة".

ثم أضاف "كنا نعلم أنهم سيحصلون على استحواذ أكبر منا، ولم نحرك الكرة كثيرا كما أردنا. في بعض الأحيان عندما تسجل هدفا مبكرا يكون الميل إلى الدفاع، لكننا كنا نعلم أنه سيكون لدينا فرص في المرتدات وحصلنا على واحدة لإنهاء المباراة بشكل جيد".

وتحدث كين عن شراكته مع سون هيونج مين، وقال: "لقد كان سوني حاسما هذا الموسم، والهدف الأول كان جيدا حقا".

وأتم "لدينا تفاهم كبير وعندما ينهي الفرص كما يفعل الآن يكون الأمر رائعا للفريق".