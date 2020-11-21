كين: صدارة الدوري تعني أننا على الطريق الصحيح لكن سنكون أسعد بها في مايو

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 22:59

كتب : محرر في الجول

هاري كين - توتنام - مانشستر سيتي

أعرب هاري كين قائد توتنام هوتسبرز عن شعوره بأن فريقه يسير على الطريق الصحيح بعد تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

واعتلى رجال جوزيه مورينيو صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفهم مانشستر سيتي 2-0 في الجولة التاسعة.

وقال كين لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إنه شعور جيد أن نكون في الصدارة، وسيكون أفضل إذا كنا لا نزال متصدرين في نهاية مايو".

أخبار متعلقة
جوارديولا: هذه فرق مورينيو.. تقع في الخطأ ويعاقبك مورينيو يلدغ بيب للمرة السابعة.. توتنام يترك الكرة لـ سيتي ويخرج مبتسما من القمة إيمري: هدف ريال مدريد جعلنا مشوشين.. وكنا نستحق الفوز بالمباراة زيدان للصحفيين: لا تقلقوا عليّ وقوموا فقط بعملكم.. وإيسكو لاعب في ريال مدريد

واستدرك "نعلم أن هناك طريقا طويلا لنقطعه ولكن إذا صعدت إلى القمة فهذا يدل على أنك تفعل الشيء الصحيح".

وواصل "علينا فقط أن نأخذ الثقة من هذه المباريات في المباريات المقبلة".

ثم أضاف "كنا نعلم أنهم سيحصلون على استحواذ أكبر منا، ولم نحرك الكرة كثيرا كما أردنا. في بعض الأحيان عندما تسجل هدفا مبكرا يكون الميل إلى الدفاع، لكننا كنا نعلم أنه سيكون لدينا فرص في المرتدات وحصلنا على واحدة لإنهاء المباراة بشكل جيد".

وتحدث كين عن شراكته مع سون هيونج مين، وقال: "لقد كان سوني حاسما هذا الموسم، والهدف الأول كان جيدا حقا".

وأتم "لدينا تفاهم كبير وعندما ينهي الفرص كما يفعل الآن يكون الأمر رائعا للفريق".

توتنام سيتي مورينيو كين
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرئيس التنفيذي لـ زد: أبارك للاعبين الفريق.. نأخذ الأمور خطوة بخطوة 3 دقيقة | مصر
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أوناجم 18 دقيقة | مصر
كين: صدارة الدوري تعني أننا على الطريق الصحيح لكن سنكون أسعد بها في مايو 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسيناريو ماراثوني.. الزمالك يعبر مأزق نادي مصر في البروفة الأخيرة قبل نهائي القرن 35 دقيقة | مصر
جوارديولا: هذه فرق مورينيو.. تقع في الخطأ ويعاقبك 57 دقيقة | أوروبا
الشوط الثاني - يونايتد (1) - (0) وست بروميتش.. برونو بوووووم ساعة | أوروبا
مباشر في إسبانيا - أتليتكو (1) (0) برشلونة.. إصابة بيكيه ساعة | الدوري الإسباني
مورينيو يلدغ بيب للمرة السابعة.. توتنام يترك الكرة لـ سيتي ويخرج مبتسما من القمة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 2 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد" 3 3 حلول أمام موسيماني حال غياب هاني عن الأهلي ضد الزمالك 4 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد
قد ينال إعجابك