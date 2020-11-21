التشكيل – ديمبيلي وبيدري أساسيان مع برشلونة.. وكوريا يجاور فيليكس في هجوم أتليتكو

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 21:16

كتب : FilGoal

الصورة من الهيئة العامة للرياضة السعودية

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الدفع بـ ميراليم بيانيتش بدلا من سيرخيو بوسكيتس المصاب.

كما يبدأ سيرجي روبيرتو على حساب سيرجينيو ديست في الظهير الأيمن، ويشارك بيدري وعثمان ديمبيلي خلف ليو ميسي وأنطوان جريزمان.

ويظهر فيليبي كوتينيو على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل، وفي ظل غياب لويس سواريز المصاب بـ كورونا، دفع دييجو سيميوني مدرب الروخيبلانكوس بـ آنخل مارتين كورّيا إلى جوار جوار فيليكس.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو إيرموسو

الوسط: ماركوس يورينتي – كوكي – ساؤول نيجيز – يانيك فيريرا كاراسكو

الهجوم: آنخل مارتين كورّيا – جواو فيليكس

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – عثمان ديمبيلي - بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

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