إيمري: هدف ريال مدريد جعلنا مشوشين.. وكنا نستحق الفوز بالمباراة

يرى أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال، أن فريقه كان يستحق الفوز على ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما.

فياريال تعادل 1-1 أمام ضيفه ريال مدريد في ملعب لا سيراميكا بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وصرّح مدرب أرسنال السابق بعد اللقاء: "في وجهة نظري الشخصية كنا نستحق الفوز، بالنظر إلى الاستحواذ والفرص التي خلقناها وعدد التصديات والتسديدات".

وأضاف: "هدفهم جعلنا مشوشين، حتى نحن على خط الملعب، كنا مصدومين لمدة 20 دقيقة لأن الهدف أربك خطتنا، لكننا تحسننا وتقدمنا إلى منطقتهم، ثم في الشوط الثاني خلقنا على مرماهم 4 فرص مؤكدة، بينما هم لم تسنح لهم سوى فرصة كارباخال".

وتابع: "التعادل مع بطل الدوري الإسباني سيجعلك راضيا عادةً، لكن بالنظر للمستوى الذي قدمناه على مدار 90 دقيقة، فأعتقد أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة".

وعلّق على عدم إشراك تاكيفوسا كوبو لمدة طويلة: "كوبو لاعب في فياريال هذا العام، وأنا أستخدمه بما يفيدنا. أنا أهتم بـ فياريال وليس ريال مدريد، لقد قدّم الإضافة وسنحت له حتى فرصة تسجيل هدف الفوز".

ماريانو دياز تقدّم مبكرا لـ ريال مدريد، قبل أن يدرك جيرارد مورينو التعادل لـ فياريال في وقتٍ متأخر من اللقاء بركلة جزاء.

ليرفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع مع مباراة مؤجلة.

ليتعادل ريال مدريد أمام فياريال على أرض الأخير للمباراة الرابعة على التوالي.

إجمالا، لم يفز ريال مدريد على فياريال إلا 4 مرات في آخر 12 مواجهة بينهما.

فياريال بدوره حافظ على سجله خاليا من الهزائم في ملعبه بالدوري الإسباني هذا الموسم، وأكمل 10 مباريات متتالية دون هزيمة في مختلف المسابقات بمختلف الملاعب.

ليشهد إقليم فالنسيا التعثر الثاني على التوالي لـ ريال مدريد بعد سقوطه 1-4 أمام الخفافيش في الجولة الماضية.

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