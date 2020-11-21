زيدان للصحفيين: لا تقلقوا عليّ وقوموا فقط بعملكم.. وإيسكو لاعب في ريال مدريد

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 20:00

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، أن فريقه استحق أكثر من نقطة في مواجهة فياريال.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 1-1 على أرض فياريال في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وصرّح زيدان بعد اللقاء: "إنه تعادل بمذاق مُحزن، استحققنا أكثر لما قدمناه في مباراة اليوم، أنا منزعج لأن الفتية بذلوا مجهودا وكانوا يستحقون أكثر".

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وبرر إخراج ماريانو دياز صاحب هدف فريقه الوحيد: "ماريانو لم يلعب منذ فترة طويلة وكان منهكا في نهاية المباراة".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت أن إيسكو طلب الرحيل من إدارة ريال مدريد في شهر يناير المقبل.

وسُئل زيدان عن صحة هذه التقارير، فأجاب نافيا: "لا، لم يحدث، لن نتحدث عما يحدث بين الحجرات، لكن إيسكو لاعب في ريال مدريد وهذا الوضع سيستمر، إنه معنا ولا يوجد ما نتحدث عنه".

هف فاز ريال مدريد بنقطة أم فاز بنقطتين؟ زيدان امتلك الإجابة واضحة: "فقدنا نقطتين دون شك".

وواصل: "أوديجارد غادر لأنه كان مجهدا للغاية. اللاعبون بذلوا مجهودا مذهلا، كنا قادرين على حصد النقاط الثلاث، إنه أمر مؤلم أننا لم ننجح في ذلك".

وتلقى زيدان سؤالا عن تعامله مع الانتقادات الشديدة، فأجاب: "لدي نفس الحماس ودائما سأمتلك نفس القدر من الحماس، لا تقلقوا، أنتم قوموا بعملكم وأنا أقوم بعملي"

وأتم: "هازارد لم يلعب منذ مدة ويجب علينا إدارة الدقائق التي يشارك فيها بحكمة، لكنه معنا الآن وبخير".

ماريانو دياز تقدّم مبكرا لـ ريال مدريد، قبل أن يدرك جيرارد مورينو التعادل لـ فياريال في وقتٍ متأخر من اللقاء بركلة جزاء.

ليرفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع مع مباراة مؤجلة.

ليتعادل ريال مدريد أمام فياريال على أرض الأخير للمباراة الرابعة على التوالي.

إجمالا، لم يفز ريال مدريد على فياريال إلا 4 مرات في آخر 12 مواجهة بينهما.

فياريال بدوره حافظ على سجله خاليا من الهزائم في ملعبه بالدوري الإسباني هذا الموسم، وأكمل 10 مباريات متتالية دون هزيمة في مختلف المسابقات بمختلف الملاعب.

ليشهد إقليم فالنسيا التعثر الثاني على التوالي لـ ريال مدريد بعد سقوطه 1-4 أمام الخفافيش في الجولة الماضية.

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